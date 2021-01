Dave Mustaine révèle une tranche du nouvel album de Megadeth et son titre provisoire | 45S

Jusqu’à présent, les membres de Megadeth Ils se sont consacrés à faire beaucoup de promotion pour leur nouvel album. Spécialement, Dave Mustaine, qui n’a pas manqué toutes les occasions de contacter la presse et les fans pour souligner qu’une toute nouvelle pièce arrive et qu’elle sera la meilleure. Ils l’ont même comparé à des œuvres plus remarquables telles que « Rust In Peace », « Peace Sells », « Dystopia » ou « Countdown to Extinction ».

Ces propos compromettants ont généré une certaine méfiance à l’égard des fans; Par conséquent, pour montrer qu’il ne dit pas de mensonges, Mustaine a partagé un morceau du nouvel album lors d’une diffusion en direct. Il a également révélé le nom que porterait cette production: ‘Les malades, les mourants et les morts». Super dur à cuire, hein? Vous pouvez écouter les deux ci-dessous dans cette vidéo téléchargée sur Reddit.

C’est vrai, le son se distingue à peine, mais il est bon de savoir que le morceau est déjà suffisamment fini pour être diffusé. En revanche, il faut noter que le nom de l’album n’est pas encore définitif. Mustaine a expliqué qu’il existe d’autres options pour l’album et qu’il est ouvert à débat.

Pour ne pas perdre le battage médiatique, rappelons-nous la déclaration que le chanteur de Megadeth a faite au programme The Five Counts à propos de sa prochaine sortie: «Je pense que probablement l’un des disques les plus féroces que nous ayons réalisés depuis ‘Rust In Peace’. David Ellefson, c’est un très bon baromètre des choses, et quand il a fait ses parties de basse, il a dit: «Mec, mon bras me tue. Je ne peux pas croire ça » ». Allez avec les attentes.