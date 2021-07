Dave Mustaine révèle le titre du nouvel album de Megadeth

Dave Mustaine, leader et chanteur du groupe de thrash metal Megadeth, a enfin dévoilé le titre du nouvel album studio du groupe. Ceci après que le musicien ait rejoint la plateforme Cameo afin de collecter des fonds pour l’Association américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

Dans sa nouvelle vidéo sur la plateforme, Mustaine a dédié un message spécial à un fan qui fête ses 43 ans, révélant que le seizième album de Megadeth s’intitulera « The Sick, The Dying And The Dead », en plus de présenter un aperçu de le sujet avec le même titre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lil Nas X répond aux critiques de sa vidéo « Industry Baby »

« Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre en arrière-plan, regarder par-dessus mes épaules, il y a la plate-forme Pro Tools avec le nouvel album, faisant une première coupe, et vous pouvez entendre un peu en arrière-plan à cause de votre anniversaire », a déclaré Mustaine, révélant que la musique de fond n’était que le début de la chanson.

Au cours des deux dernières années, Dave Mustaine a fourni quelques détails occasionnels sur ce nouveau matériel, qui fait suite à l’album de 2016 « Dystopia ». L’année dernière, il a révélé que le groupe avait enregistré un total de 18 chansons, tandis qu’en avril, il a assuré qu’il ne restait qu’une chanson à chanter pour terminer le nouvel album.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kirk Hammett revient sur le 40e anniversaire de Metallica

Début juillet, Mustaine a confirmé que les pistes de basse enregistrées par David Ellefson ne seront pas utilisées sur ce nouvel album après le départ du musicien en tant que membre de Megadeth. Le départ d’Ellefson a eu lieu en mai après des allégations de contact inapproprié avec un mineur via Internet.

Dave Mustaine a déclaré qu’il n’y avait aucune chance pour Ellefson de revenir dans la formation Megadeth. Bien qu’il n’ait pas révélé qui remplacera le bassiste sur le nouvel album du groupe, il s’attend à ce qu’il soit un musicien stellaire surprise. Le nouvel album du groupe n’a pas encore de date de sortie.