Dave Mustaine annonce que le prochain album de Megadeth est très proche

Le chanteur de Megadeth, Dave Mustaine a révélé qu’il n’avait « qu’une chanson de plus à chanter » pour le prochain album du groupe.

Le musicien a déjà donné aux fans des aperçus sur les progrès du prochain album de Megadeth, successeur de «Dystopie» 2016. En juin dernier, il a révélé que le groupe avait enregistré 18 nouvelles chansons.

Maintenant, Mustaine a révélé qu’il lui restait une chanson à chanter, une ligne à réenregistrer, quelques morceaux de guitare et quelques touches finales.

Dans une nouvelle émission de radio, Mustaine a déclaré: «Heureusement, mon partenaire viendra à Nashville, et nous commencerons avec quelques chansons de guitare et des solos, ainsi que des arrangements pour tout finir… Il me reste une chanson à chanter, et une à chanter. Il manque une phrase pour la terminer ».

« En plus de cela, la totalité de la voix est enregistrée et il est temps de se concentrer sur quelques voix de fond et ce qui manque avec certains solos », a ajouté le leader de Megadeth.

D’autre part, en janvier dernier, Mustaine a révélé dans une Masterclass que le prochain album studio du groupe avait pour titre provisoire, ‘Les malades, les mourants et les morts’.