Dave Grohl revient au heavy metal avec le nouvel album de Dream Widow

Après avoir été possédé par un démon et avoir assassiné ses camarades de classe Foo Fighters dans son film d’horreur comique, »Atelier 666 », Dave Grohl sortira un nouvel EP avec des chansons pleines de »power of metal ». Sous le nom de Veuve de rêvenom du groupe fictif qui apparaît dans » Studio 666 », Grohl ramènera ces chansons perdues par le groupe après avoir été victime du manoir d’Encino, où leur chanteur a pris la vie du reste de son groupe après avoir été possédé , ce qui a rendu impossible la fin de l’enregistrement de l’album.

Afin de développer l’histoire du film, Dave Grohl sortira un nouvel EP Dream Widow le 25 mars. Dans une interview, le chanteur a révélé que depuis le début de la production de « Studio 666 », il avait eu l’idée de faire une compilation de chansons une fois leur enregistrement terminé.

Dans l’univers fictif du film, le chef de la Dream Widow s’est suicidé avant que les démons qui le possédaient ne puissent terminer la piste démoniaque, les incitant à revenir 25 ans plus tard pour utiliser Grohl dans le même but. La première chanson »cursed », est sortie en février dernier avant la formation du film, avec le nom de »La marche des fous ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Paul McCartney annonce une tournée aux États-Unis : Got Back Tour.







Dream Widow sera la dernière pièce du projet massif que Grohl a préparé ces dernières années. Au début, l’artiste a commenté que l’idée a commencé lors de l’enregistrement de leur album » Médecine à minuit » dans le terrifiant manoir d’Encino. Le groupe a commencé à se concentrer sur le concept du film, s’inspirant des films de slasher classiques et des comédies d’horreur.

»Studio 666 » a été écrit et joué par Dave Grohla également la performance de ses camarades de groupe Taylor Hawkins, Nate Mendell, Pat Smear, Chris Shifflet et rami jaffee près de Whitney Cummings, Jenna Ortega, Will Forte et Jeff Garlin avec l’adresse de BJ Mc Dowell.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Something In The Way de Nirvana devient un succès après la première de The Batman.







Grohl avait initialement prévu de sortir l’EP Dream Widow lors de la sortie du film, mais il n’a pu terminer que « March of the Insane », le single démoniaque que nous avons pu voir avant les débuts du film. Désormais, le 25 mars, nous pourrons écouter numériquement le nouveau matériel, qui sera publié sur les plateformes de lecture de musique. Une version physique devrait arriver dans le courant de l’année.