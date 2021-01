Dave Grohl rêve toujours de ses jours au Nirvana

Dave Grohl, qui a réussi à se faire un nom dans l’industrie de la musique rock, dit qu’il a encore des rêves dans lesquels il se considère comme faisant partie de Nirvana, le groupe grunge emblématique dont il fut batteur jusqu’en 1994, année où leur chanteur et leader Kurt Cobain a décidé de se suicider.

Depuis, à travers son propre groupe « Foo combattants», Grohl s’est limité à jouer des chansons de son ancien groupe uniquement lors de concerts et de quelques apparitions spéciales, toujours accompagné de ses anciens compagnons Kirst Novoselic et Pat Smear.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Morello rejoint les Pretty Reckless sur une nouvelle chanson

Ce serait dans une discussion récente avec Classic Rock dans laquelle Grohl a révélé la présence de ces rêves, en plus d’offrir la raison concrète pour laquelle il n’oserait jamais interpréter les chansons de Nirvana tout seul.

«Je ne me sentirais pas à l’aise de chanter une chanson qui Kurt en chantant. Je me sens parfaitement chez moi en jouant ces chansons à la batterie. Et j’aime les toucher avec Kirst et Tapoter avec un autre chanteur », commentait le musicien. « J’ai encore des rêves dans lesquels je suis Nirvana et nous sommes toujours un groupe. Je rêve encore qu’il y a une arène vide qui nous attend pour jouer ».

D’accord avec Grohl, quand il est à la maison, il ne passe pas en revue des chansons comme « Sent comme de l’alcool d’ados«À vos frais. «C’est juste un rappel que la personne responsable de ces belles chansons n’est plus avec nous. C’est doux-amer ».

Après les retards inattendus dus à Covid-19, Grohl partagerait quelques mots au cours du mois de décembre sur la façon dont lui et le reste des membres de Foo combattants a pris la décision de lancer « Médecine à minuit», Son nouvel album studio.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Taylor Swift bat le record de « l’album le plus vendu de l’année »

Cet album a actuellement une date de sortie prévue pour le 5 février, bien qu’il soit initialement sorti en 2020 pour célébrer les 20 ans que le groupe a dans sa trajectoire.

«Nous écrivons ces chansons pour que les gens puissent les apprécier et les chanter, qu’ils soient seuls dans la cuisine avec une bouteille de Couronne royale ou dans un stade sautant pendant que les chœurs chantent », commenterait-il Grohl.