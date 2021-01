Dave Grohl rend hommage à Lemmy de Motörhead dans sa nouvelle chanson « No Son Of Mine » | 45S

Hommage à un grand. Dave Grohl, chanteur principal de Foo Fighters, a récemment déclaré que la nouvelle chanson de son groupe, « No Son Of Mine », est un hommage à l’un des chanteurs les plus importants de ces dernières années et que sans aucun doute sa mort a laissé un grand vide dans la musique. On parle de Lemmy Kilmister de Motörhead.

Dans une récente interview pour OK! Magazine, le chanteur a indiqué qu’il aurait aimé que Lemmy soit vivant pour entendre sa dernière création.

«[La canción comenzó como] ce pays change, mais ensuite nous avons opté pour quelque chose d’un peu plus agressif, et cela a abouti à ces riffs épais », dit Dave en premier lieu. «J’aurais aimé que Lemmy soit vivant pour l’entendre, car je verrais l’influence que cela a eu sur moi», Il raconte son travail et son dévouement envers le musicien.

De même, il a donné plus de détails sur le son que nous entendrons dans «Medicine At Night», son dernier album et qui sortira en février 2021.

«J’ai réalisé que nous avions fait l’acoustique et le fort, mais nous n’avons jamais fait l’enregistrement de la fête. J’ai pensé, d’accord, eh bien, au lieu de me retirer au coucher du soleil avec un bel album acoustique endormi, j’ai pensé: « Putain! Faisons quelque chose sur lequel les gens rebondissent vraiment. « », Dit-il avec enthousiasme

Avec « Waiting For a War », il y a les chansons qui jusqu’à présent ont choisi de ce travail pour le promouvoir et, bien sûr, ravir leur public. Nous n’avons qu’à attendre le 5 février, date à laquelle nous verrons toute l’artillerie que Foo Fighters a préparée pour nous.

Nous vous laissons avec « No Son Of Mine », l’une des nouvelles chansons de ceux dirigés par Dave Grohl.