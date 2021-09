Dave Grohl réfléchit au processus d’écriture de son nouveau livre

Le 5 octobre, Dave Grohl a préparé le lancement de « The Storyteller », son premier livre autobiographique dans lequel il a préparé un « recueil de souvenirs dans une vie bruyante », anticipant son arrivée avec une nouvelle vidéo dans laquelle réfléchir sur l’action de l’écriture.

Grohl explique comment l’idée d’écrire ce livre lui est venue, assurant qu’il n’a jamais été fan de collectionner des objets, mais qu’il a collectionné des moments tout au long de sa vie. « Ma vie brille devant mes yeux tous les jours et j’écris ce livre dans lequel j’ai essayé de capturer ces moments au mieux de mes capacités. »

Dave Grohl dit que c’était au moment où la pandémie a commencé et qu’il n’y avait vraiment rien à faire quand il s’est rendu compte qu’il a toujours été implacable, d’un point de vue créatif. « J’ai donc commencé à écrire ces histoires courtes pour une page Instagram, @davestruestories. Et ce faisant, je suis tombé amoureux de l’écriture. »

Grohl note qu’à cette époque, il s’est mis à écrire un livre entier d’anecdotes et de mémoires, ignorant le projet qu’il était sur le point de devenir.

« L'idée était de choisir les histoires qui décrivent le mieux ce que c'est que d'être derrière le rideau et à l'intérieur de la musique, à partir de la batterie.

Le mois dernier, Dave Grohl a partagé un extrait du livre détaillant comment il s’est penché vers la musique punk dans sa jeunesse, déterminé que la musique punk serait celle qui l’accompagnerait à l’âge adulte. « J’avais finalement détruit cette couche externe d’insécurité adolescente fragile et j’ai commencé à développer une nouvelle peau, une peau qui pourrait former mon vrai moi et j’avais hâte de la montrer au monde », note l’extrait.