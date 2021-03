Dave Grohl raconte comment il a rencontré AC / DC après les Grammys grâce à Paul McCartney | 45S

Quand on est jeune et qu’on commence à idolâtrer les artistes, il est impossible qu’à un moment donné on ne considère pas le scénario dans lequel on partage des anecdotes avec ces héros qu’on entend tous les jours. Et bien que beaucoup disent souvent que vous ne devriez pas rencontrer vos idoles, le cas de Dave Grohl semble être celui dont tous les fans rêvent.

Dans une conférence d’environ trente minutes à Anders Bøtters Tiny TV, le leader des Foo Fighters a raconté comment un simple dîner est devenu le cadre idéal pour que Paul McCartney présente les membres d’AC / DC. «Nous n’allions pas nous produire aux Grammys, je me souviens que j’allais remettre un prix ou quelque chose du genre. J’ai la chance de dire que Paul McCartney est mon ami et je l’aime beaucoup. Autant qu’il est un héros pour moi, c’est aussi un homme très gentil et un grand ami.

Il a poursuivi: «Il était également en ville, Il m’a appelé et m’a dit: «Qu’est-ce que tu vas faire après les Grammys?«Ce à quoi j’ai dit ‘Je pense que peut-être Pat (Smear), Taylor (Hawkins) et moi allons juste dîner.’ Et il a dit: « Ça vous dérange si Nancy (la femme de Paul) et moi y allons? » J’ai dit « Non, ce serait génial. »

«Puis il tombe sur AC / DC dans un hôtel ou quelque chose comme ça et ils ont demandé à Paul « Qu’est-ce que tu vas faire après le spectacle? » et il dit: « Je vais dîner avec les Foo Fighters, tu veux venir? » Puis la femme de Paul appelle ma femme, puis ma femme dit [Oye, ¿te importa si AC / DC viene a cenar?] et je n’avais jamais rencontré AC / DC. Nous avons donc eu cette belle nuit. Il y avait un groupe de jazz et c’était sans aucun doute l’une des meilleures nuits de ma vie.

Une soirée de rêve qui a commencé comme un simple dîner avec ses camarades de groupe s’est transformée en l’une des nuits les plus mémorables de la vie de Dave Grohl. On vous laisse avec une reprise que Foo Fighters a faite de la chanson «Let There Be Rock» par AC / DC en 2017 pour les sessions Live Lounge de Radio BBC 1.