Dave Grohl parle de l’attrait commercial des Foo Fighters

Este fin de semana, la edición 2021 de los MTV VMAs otorgó a los integrantes el galardón “Global Icon”, el cual fue creado para celebrar la obra de artistas o bandas que a lo largo de sus trayectorias hayan dejado una huella importante en sus respectivos genres musicaux. Un rendez-vous qui met en évidence le statut de popularité du groupe de hard rock.

Cependant Dave Grohl, chanteur et leader du groupe, a partagé dans une récente interview ses impressions sur l’attrait commercial que le groupe a aujourd’hui, surtout après les critiques qu’il a reçues au début de son projet après la dissolution de Nirvana.

« Je ne sais pas si nous nous sentons bien un jour », a commenté Grohl lors de son entretien avec Rolling Stone. Ceci après avoir discuté de l’idée que les groupes commencent à perdre des « points de génie » une fois qu’ils ont atteint une certaine popularité. Le musicien a déclaré qu’au début, il avait l’impression qu’il combattait la perception que les Foo Fighters ne devraient pas exister et qu’il était inapproprié pour lui d’être dans un autre groupe après Nirvana.

«Je pensais:« C’est inévitable. Les gens ne voudront pas que je fasse ça. Et il y avait des gens, même des amis, qui étaient offensés. Et j’ai juste pensé ‘Comment oses-tu ? C’est ainsi que vous gérez la vie », a déclaré Grohl, assurant qu’à chaque entretien, on lui demandait si son intention était de « sonner comme Nirvana ».

Les membres de Foo Fighters, juste pendant la chute du rock dans les principaux palmarès de popularité, ont assisté à l’émergence de nouveaux styles et mouvements musicaux qui ont captivé le public. En 1999, à l’apogée du nu metal, ils sortent « There Is Nothing Left To Lose », leur album le plus mélodique à ce jour.

« Et puis tout d’un coup, tout le monde avait des cravates fines et ils ont commencé à écouter Joy Division. Où nous situerions-nous avec cela? Nous ne pouvions pas. Nous étions juste des gars qui faisaient des vidéos rock amusantes », conclut Grohl. Suite au retour de Foo Fighters sur scène, ses membres ont récemment sorti un LP sous le nom de « Dee Gees », rendant hommage aux icônes disco Bee Gees.