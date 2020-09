Dave Grohl: Incroyable duel de batterie avec un enfant de dix ans!

PicWicToys Batterie enfant

Cette batterie va enchanter tous les jeunes batteurs. Ses dimensions sont adaptées aux plus jeunes de 5 à 12 ans !#br##br#Composée de bois et de métal, les différents éléments offrent un son réaliste et une composition idéale pour les débutants avec sa grosse caisse et sa pédale, sa cymbale et ses 2 caisses