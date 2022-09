Dave Grohl fond en larmes lors d’un moment émouvant lors du concert hommage de Taylor Hawkins

Dave Grohl a été vu fondre en larmes lors d’un moment émouvant lors du concert hommage à Taylor Hawkins hier (samedi 3 septembre), qui a vu des musiciens se réunir pour honorer le regretté batteur des Foo Fighters.

Grohl a décrit Hawkins – qui a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel en Colombie en mars – comme son « cher ami, camarade de groupe et frère », affirmant que « personne d’autre ne pouvait vous faire sourire, rire ou danser comme lui ».

« Et pour ceux d’entre vous qui l’admiraient de loin, je suis sûr que vous avez tous ressenti la même chose », a ajouté Grohl.

« Alors chante et danse et ris et pleure et crie et fais du bruit pour qu’il puisse nous entendre maintenant. »

Plus tard, il est monté sur scène pour chanter une version dépouillée de « Times Like These » de Foo Fighters, avec des larmes coulant sur son visage pendant qu’il chantait.

Crédit : Paramount+

Étouffé par ses émotions, il s’est retrouvé à faire une pause avant de chanter les paroles poignantes: « C’est dans des moments comme ceux-ci que vous réapprenez à aimer. »

Le concert des étoiles, qui a eu lieu au stade de Wembley à Londres, a également présenté des personnalités comme Sir Paul McCartney, Queen, AC/DC et Liam Gallagher – ainsi que des performances de certains des groupes préférés de Hawkins, notamment Metallica, Rush, Supergrass et Stewart Copeland de la police.

Dave Grohl s’effondre en pleurant pendant « Times Like These » à l’hommage de Taylor Hawkins. Condamner. 💔 – Kystar Royco (@kylieosu) 3 septembre 2022

À un moment donné, son fils de 16 ans, Shane, est apparu à la batterie pour une performance inévitablement émouvante de « My Hero ».

Le jeune prodige de la batterie britannique Nandi Bushell – qui était auparavant devenu viral après avoir défié Grohl dans une bataille de tambours – a également rendu hommage à Hawkins, prenant sa place pour « Learn To Fly », car Grohl l’a qualifiée de « l’une des plus bada*s ». batteurs que j’ai jamais rencontrés dans ma vie », tandis que le batteur de Blink-182, Travis Barker, et le fils de Roger Taylor, Rufus, font de même pour d’autres chansons.

Dave Grohl et Oliver Shane Hawkins interprètent ‘My Hero’. Crédit : Paramount+

D’autres grands noms ont également pu s’impliquer via des messages vidéo, notamment Elton John et le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, ce dernier ayant rappelé comment Hawkins visitait son magasin de musique local et achetait des instruments pour les musiciens en herbe, ajoutant : « J’adore lui et il me manque tous les jours. »

Billie Eilish a également partagé son propre hommage en disant: « La musique de Taylor et sa passion resteront dans les mémoires pour toujours et à jamais, tout comme sa chaleur et sa gentillesse avec chaque personne qui a eu la chance de le rencontrer. »

Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters. Crédit : PA Images/Alay Banque D’Images

La soirée incroyablement chargée d’émotion a eu de nombreux moments doux-amers, avec Grohl souvent vu lutter pour retenir ses larmes.