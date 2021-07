Dave Grohl dévoile la musique qu’il a « copiée » pour l’album « Nevermind »

« Nevermind » est actuellement considéré comme l’un des albums rock les plus représentatifs des années 90, en plus d’être la plateforme qui a propulsé les membres de Nirvana à la renommée internationale puisqu’il s’agissait de leur deuxième album studio. Cela n’empêche cependant pas Dave Grohl, qui était le batteur du groupe, de révéler la curieuse source d’inspiration pour son travail sur cet album.

Grohl a noté qu’il a « copié » le style de certains grands batteurs disco lors des enregistrements de cet album emblématique. Lors d’un entretien qu’il a eu avec Pharrell Williams sur « From Cradle to Stage », son nouveau programme Paramount +, le désormais leader des Foo Fighters a fait part de son admiration pour les batteurs de The Gap Band, Cameo, Chic, entre autres groupes de musique disco. .

« Je ne sais pas lire la musique. Je ne pouvais pas alors et je ne peux toujours pas maintenant », a déclaré Grohl à Pharrell. « Tout ce que je voulais, c’était être dans une file de batteurs, tous jouant de la batterie. » Alors que le musicien hip hop complimente ses talents de batteur, Grohl répond : « Arrête de dire que je suis un bon batteur parce qu’ils sont les plus basiques. »

Si vous avez écouté ‘Nevermind’, l’album de Nirvana, j’ai beaucoup appris de The Gap Band, Cameo et Tony Thompson sur chacune de ces chansons. Tout est disco, c’est comme ça. Et personne ne fait le lien.

Grohl dit qu’il a même parlé au batteur de Chic Tony Thompson de ce niveau d’inspiration. « Il est venu chez moi pour un barbecue avec quelqu’un. Et j’ai dit: « Mec, je veux juste te remercier parce que je te dois tellement que je t’ai copié toute ma vie », et il a dit: « Je sais. »

« From Cradle to Stage » est un nouveau programme dans lequel Dave Grohl, avec sa mère, découvre la relation d’autres musiciens avec leurs mères respectives, avec la participation de Dan Raynolds d’Imagine Dragons, Pharrell Williams, Miranda Lambert, Tom Morello et Geddy Lee du groupe Rush.

Récemment, les membres de Foo Fighters ont fait un grand spectacle en direct au Madison Square Garden, avec la première présentation à pleine capacité, puisque tous les participants devaient vérifier qu’ils avaient été vaccinés quelques jours avant l’événement.