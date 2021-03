Dave Grohl détaille la « grande nuit » où il a rencontré AC / DC

Dave Grohl a parlé de sa première rencontre AC DC, étant accompagné de Paul Mccartney.

Le chanteur de Foo combattants, a raconté comment il s’était retrouvé à un dîner après une modification du Grammys, qui a fini par être « l’une des plus belles nuits de toute ma vie », a révélé Grohl.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Kurt Cobain était « le plus grand auteur-compositeur de notre génération » selon Dave Grohl

Grâce à un entretien avec Anders Bøtters Tiny TVGrohl a commenté: «Je ne jouais pas aux Grammys; il présentait un prix ou quelque chose comme ça. J’ai la chance de pouvoir dire que Paul McCartney est mon ami, je l’aime beaucoup. C’est un héros pour moi, en plus d’être un homme très gentil et un ami ».

« Il était en ville et il a appelé pour dire: » Que vas-tu faire après les Grammys? « J’ai dit: » Je pense que peut-être moi et Pat (frottis) Oui Taylor (Hawkins) Nous allons dîner », auquel il a dit:« Ça vous dérange si Nancy (la femme de Paul) et moi allons avec vous? », Auquel j’ai répondu« Non. Serait génial' ».

« Alors il est tombé sur AC / DC dans un hôtel ou quelque chose du genre et ils lui ont demandé ‘Qu’est-ce que tu vas faire après le spectacle?’ Il a répondu ‘J’irai dîner avec les Foo Fighters' », a ajouté Grohl. sa femme et la femme de Paul McCartney ont parlé au téléphone pour savoir s’il y aurait un problème à inviter AC / DC à dîner, révélant qu’il ne connaissait pas le groupe de légende du rock auparavant.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Angus Young parle de son inspiration pour « Highway to Hell »

Plus tard, l’ancien batteur de Nirvana Il a ajouté: «Nous avons donc passé cette merveilleuse nuit. Il y avait un groupe de jazz et c’était l’une des meilleures nuits de toute ma vie. «

En revanche, Grohl aura une interview sur sa carrière ce mois-ci sur la BBC pour la série, « Reel Stories ».