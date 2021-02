Dave Grohl défend Phoebe Bridgers après l’apparition de SNL

La semaine dernière, les débuts de Phoebe Bridgers sur le spectacle de variétés « Saturday Night Live»Souhaiterait susciter un débat très animé sur les réseaux sociaux suite à sa présentation finale. Après une interprétation stridente du thème « Je connais la fin», L’artiste procédait à écraser sa guitare contre son moniteur, ce qui entraînerait une réaction mitigée du public.

Les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires qualifiant les actions de l’artiste avec des qualificatifs tels que «décevant», «trop» et certains soulignaient que ce serait un «acte inconfortable et injustifié de privilège blanc. D’autre part, d’autres assurent que ces critiques ne sont qu’un échantillon clair de sexisme, et que ces critiques ne seraient pas exécutées si ce geste était fait par un artiste masculin.

Dave Grohl, leader et chanteur de Foo combattants, a été l’une des dernières voix à exprimer une opinion sur la question lors d’une récente apparition dans l’émission d’Howard Stern. « Quand vous nous regardez, vous nous voyez jouer et devenir fous et faire notre truc, je pense que c’est ce qu’ils ont fait », a déclaré le musicien.

Grohl Je comparerais l’action de Bridgers avec les débuts du groupe Nirvana: «C’était tous les foutus soirs. Mes tambours avaient des trous parce que Kurt il a continué à écraser ma batterie. J’ai vu trop de guitares détruites, ça fait du bien de le faire. »

Grohl Il a également affirmé être heureux de voir comment la musique de guitare est revenue sur la scène grand public, car ces dernières années, on lui a constamment demandé dans les interviews si le rock était mort et qu’il n’y avait plus de guitaristes là-bas.

«L’année dernière, il y a eu un retour de la musique de guitare rock sur la scène populaire. Comme Miley Cyrus devient Joan Jett. Vous commencez à voir que les gens se rendent compte que le rock and roll est génial. »

Après son apparition dans SNL, Bridgers a informé ses fans que Danelectro, les responsables de la construction de la guitare qu’il a détruite en direct, avaient déjà été informés à l’avance, à laquelle ils ne lui souhaiteraient que bonne chance.