Dave Grohl avait peur d’écrire sur la mort de Kurt Cobain

Récemment, Dave Grohl, leader et chanteur du groupe de rock alternatif Foo Fighters, a publié son premier livre autobiographique sous le titre « The Storyteller », dans lequel il rassemble quelques anecdotes de son adolescence dans la banlieue de Washington DC, ses jours en tant que batteur de Nirvana et son cheminement ultérieur vers ce groupe dans le monde de la musique.

Cependant, Grohl a révélé qu’au début, il avait eu peur à l’idée d’écrire sur la mort de Kurt Cobain, révélant lors d’une récente conversation avec Amanpour And Company qu’il avait choisi d’écrire ce chapitre du livre jusqu’à la fin.

« C’est une chose d’écrire quand on a reçu des points de suture à 12 ans ou d’écrire sur le fait d’emmener ses enfants au bal père-fille, c’en est une autre d’écrire sur quelque chose dont on a à peine parlé avec des gens proches de soi. Je veux dire, j’ai révélé certaines choses dans cette histoire que je n’ai jamais racontées à mes amis les plus proches. J’avais peur de l’écrire », a commenté Grohl.

Dave Grohl souligne qu’il savait à l’avance ce que les gens s’attendaient à ce qu’il écrive et que certaines personnes ont des questions sans réponse sur l’événement particulier de la même manière que lui. « J’ai donc décidé d’écrire dans un sens plus large, émotionnellement, le processus de perte, de chagrin et de deuil, et comment cela est déterminé et comment cela varie d’une personne à l’autre. Oui, c’était difficile d’écrire ça.

Récemment, lors de la promotion de ce nouveau livre, Dave Grohl s’est présenté devant une équipe de tambours pour interpréter « Smells Like Teen Spirit », une chanson phare de l’album « Nevermind », avec laquelle Nirvana a obtenu une notoriété internationale en 1992, ainsi que pour interpréter quelques Des chansons des Foo Fighters comme « Everlong », « Learn to Fly » ou « Best of You ».

Malgré la récente polémique avec sa couverture et le procès de Spencer Elden, le bébé qui y figurait, « Nevermind » aura une nouvelle édition de luxe pour célébrer son 30e anniversaire à partir du 12 novembre.