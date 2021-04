Dave Grohl annonce la publication de son premier mémoire

Après plus de trois décennies dans l’industrie de la musique, deux d’entre eux en tant que leader de l’un des groupes les plus importants de la scène hard rock, Dave Grohl, a annoncé la publication de son premier livre, qui aura pour titre « The Storyteller : Contes de vie et de musique ».

Le chanteur de Foo Fighters partagera à travers ce volume ce qu’il a décrit comme «un recueil de souvenirs d’une vie vécue à haute voix», en anticipant sa publication pour le mois d’octobre à travers le label d’édition «Simon & Schuster».

«Depuis mes débuts en grandissant dans la banlieue de Washington, DC, à la marche sur la route à l’âge de 18 ans et à toute la musique qui a suivi, je peux maintenant partager ces aventures avec le monde, comme on le voit derrière le micro», at-il a expliqué Grohl dans une déclaration.

Dans le cadre de l’annonce, le musicien a partagé via YouTube un extrait audio de «The Storyteller» raconté par lui-même. L’interprète de « Best of You » a également partagé quelques mots sur le processus d’écriture de ce nouveau livre à travers une déclaration différente.

«Ayant retenu l’idée pendant des années, et même obtenu quelques opportunités douteuses (c’est un jeu d’enfant, vous ne faites que quatre heures d’entretiens, trouvez quelqu’un d’autre pour écrire, mettez votre photo en couverture et le tour est joué), j’ai décidé d’écrire ces histoires comme je l’ai toujours fait: de ma propre main », a écrit Grohl sur son compte Instagram.

Selon Grohl, «La joie que j’ai ressentie en racontant ces histoires n’est pas différente de celle d’écouter une chanson que j’ai enregistrée et je ne peux pas partager avec le monde ou lire une entrée de journal primitive à partir d’un vieux cahier ou même entendre ma voix vibrer entre les Embrassez des affiches sur mon mur quand j’étais enfant.

Le musicien conclut que ce livre racontera le sien depuis sa transition de Nirvana à Foo Fighters, jouant avec Iggy Pop ou aux Oscars, dansant aux côtés des membres d’AC / DC, jouant de la batterie avec Tom Petty ou rencontrant Sir Paul McCartney au Royal Albert Hall et bien d’autres expériences.