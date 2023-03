Dave Filoni taquine quand bébé Yoda pourrait commencer à parler dans The Mandalorian

Le Mandalorien est l’une des émissions de télévision les plus populaires sur Disney +. Il est fixé dans le Guerres des étoiles univers et suit les aventures d’un chasseur de primes qui prend une nouvelle mission pour capturer un atout précieux. Cet atout s’avère être Grogu, connu sous le nom de « Baby Yoda » par de nombreux fans. Le spectacle a été salué pour sa narration forte, ses personnages convaincants et ses visuels époustouflants. C’est aussi devenu un phénomène culturel, Baby Yoda devenant une icône de la culture pop. Le producteur exécutif de l’émission, David Filonia récemment donné son avis sur la troisième saison très attendue et l’avenir de Baby Yoda.





Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Filoni a été interrogé sur Grogu et sur le moment où il pourrait commencer à parler, étant donné qu’il n’a fait que de petits bruits et grognements jusqu’à présent. En réponse, Filoni a déclaré qu’il supposerait que Grogu commencerait à parler relativement jeune, mais a également suggéré qu’il pourrait déjà communiquer à sa manière. Il a noté qu’Ahsoka pouvait le comprendre ou deviner un certain type de communication de sa part. Cependant, interrogé sur les premiers mots prononcés par Grogu, Filoni est resté bouche bée, disant seulement « nous verrons ».

« C’est une bonne question », a déclaré Filoni. « Je suppose assez jeune. Je veux dire, nous ne savons pas qu’il ne parle pas à sa manière. De toute évidence, il pourrait communiquer avec Ahsoka, ou elle pourrait au moins deviner de lui un type de communication. »

Le journaliste a également demandé si Grogu communiquerait en utilisant le même modèle de discours inversé que Yoda, car les deux personnages appartiennent à la même espèce. Cependant, Filoni n’a pas donné de réponse définitive à cette question. Au lieu de cela, il a trouvé intrigant que certaines personnes pensent que le discours de Yoda est une caractéristique de son espèce. Filoni a émis l’hypothèse que ceux qui l’entouraient pourraient affecter la façon de parler de Grogu, comme Din Djarin et Luke Skywalker, dont l’influence pourrait façonner ses schémas de discours.





La troisième saison de The Mandalorian commence avec le score de tomates pourries le plus bas de la série

La troisième saison de la série à succès de Disney+, Le Mandalorien, a fait l’objet de critiques mitigées de la part des fans et des critiques. La série a toujours été saluée pour ses visuels époustouflants et ses effets spéciaux impressionnants, qui ont contribué à amener le monde de Guerres des étoiles à la vie d’une manière nouvelle et passionnante. Cependant, la première de la saison a reçu un score de 79% sur Rotten Tomatoes, marquant une baisse notable par rapport aux scores élevés des deux saisons précédentes. Cependant, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration au fil de la saison.

Malgré certaines des critiques formulées à l’encontre de l’émission, il est indéniable que Le Mandalorien est devenu un phénomène culturel depuis ses débuts en 2019. La série a introduit une nouvelle génération de fans dans l’univers Star Wars et a suscité un regain d’intérêt pour la franchise parmi les fans de longue date. Avec son mélange unique d’action, d’humour et de cœur, Le Mandalorien est devenue l’une des émissions les plus appréciées à la télévision, et les fans attendent avec impatience ce que la troisième saison réserve à leurs personnages préférés.

Le Mandalorien la saison 3 a atterri sur Disney + le mercredi 1er mars et durera huit épisodes.