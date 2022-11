Dave Chappelle vise Kanye West dans un monologue SNL de 15 minutes

Lorsque Dave Chappelle renvoyé à SNL samedi soir, il n’a pas mâché ses mots avec ses réflexions sur Kanye West dans son monologue d’ouverture. En fait, avec tant de choses à dire, Chappelle a fini par parler pendant environ 15 minutes, beaucoup plus longtemps que la moyenne. Saturday Night Live monologue de l’hôte invité. Il a d’abord visé les commentaires très controversés de Kanye sur le peuple juif, se moquant de la façon dont l’ancien milliardaire a essentiellement saboté sa propre carrière.





Regardez le monologue complet ci-dessous, via SNL sur Youtube.

« ‘Je dénonce l’antisémitisme sous toutes ses formes. Et je me tiens aux côtés de mes amis de la communauté juive.’ Et c’est comme ça, Kanye, que tu gagnes du temps », a déclaré Chappelle au début du monologue, feignant de lire la déclaration sur une feuille de papier pliée.

Chappelle évoque ensuite la publication sur les réseaux sociaux faite par West qui a déclenché cette cavalcade de controverses contre lui. West a déclaré dans le post bizarre qu’il allait « Death Con 3 » sur les Juifs, ajoutant qu’il « ne peut en fait pas être antisémite » parce que les Noirs sont « en fait juifs aussi ». Se sentant apparemment invincible face aux conséquences, West a poursuivi en affirmant qu' »Adidas ne peut pas le retirer » de son contrat de baskets à gros prix avec l’entreprise, même s’il publie des messages antisémites en ligne. Il a été rapidement abandonné par l’entreprise, perdant son statut de milliardaire en un jour, et Chappelle a partagé ses réflexions sur le fait de voir la situation se dérouler en temps réel.

« Ironiquement, Adidas a été fondée par les nazis, et elles ou ils ont été offensés ! » a plaisanté Chappelle.





Dave Chappelle est revenu pour la troisième fois en tant qu’hôte sur SNL

Chappelle a également évoqué l’ascension de Donald Trump dans le monde de la politique, observant qu’il a touché une corde sensible chez les électeurs qui ont respecté qu’il était un « honnête menteur ». Il a également évoqué le candidat au Sénat Herschel Walker ainsi que le conflit en Ukraine et la controverse impliquant la star de la NBA Kyrie Irving, qui a été suspendue pour avoir partagé une publication sur les réseaux sociaux faisant référence à un film qui serait antisémite.

Bien sûr, Chappelle est aussi quelqu’un qui n’est pas étranger à la controverse. Ses spéciaux de comédie Netflix ont été critiqués pour des blagues sur la communauté LGBTQ +, bien que Netflix ait soutenu Chappelle malgré les appels sur les réseaux sociaux pour que les spéciaux soient retirés. Il y avait également eu des rumeurs selon lesquelles le SNL Le personnel de rédaction boycotte peut-être l’épisode de Chappelle, mais comme nous l’avons vu avec la diffusion de l’émission, ce n’était pas le cas.

Vous pouvez diffuser l’épisode complet de Saturday Night Live avec Dave Chappelle sur Peacock. L’émission reviendra le 3 décembre 2022 avec l’hôte Keke Palmer.