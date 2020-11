Dave Chappelle se moque de Donald Trump avec des blagues blessantes sur le sida

Dave Chappelle a fait face à des réactions négatives pour avoir fait une blague sur le sida lors de son monologue Saturday Night Live (YouTube)

Dave Chappelle fait face à des réactions négatives après s’être moqué de Donald Trump avec une blague choquante sur Freddie Mercury et le sida sur Saturday Night Live.

Le comédien a animé l’épisode de samedi de la comédie de croquis et de l’émission de variétés – et il a gagné des éloges pour son commentaire sur la race, la pandémie de coronavirus et Donald Trump.

Mais une blague insensible, dépassée et offensante sur le sida s’est installée dans l’esprit des téléspectateurs LGBT +.

Chappelle s’est moqué de Donald Trump pour avoir contracté le COVID-19 en octobre, affirmant que c’était «hilarant».

«Trump a attrapé un coronavirus, c’était comme quand Freddie Mercury a contracté le sida. Personne ne disait: «Comment l’a-t-il obtenu?»

Dave Chappelle a été largement critiqué pour avoir fait une blague insensible sur le sida pendant son Saturday Night Live monologue.

Dave Chappelle a été confronté à un torrent de réactions négatives sur les réseaux sociaux pour le commentaire, beaucoup se demandant pourquoi il pensait qu’une blague sur le sida était appropriée en 2020.

Blagues sur le sida.

Pas drôle dans les années 1980.

Pas drôle maintenant. pic.twitter.com/7T0g8hu4jA – Matthew Hodson (@Matthew_Hodson) 9 novembre 2020

agréable de voir que le SIDA est jugé pertinent dans le moment présent dans le contexte d’une (terrible) blague pic.twitter.com/8EIbjqIZog – Jack King (@jackarking) 8 novembre 2020

Cool, c’est 2020, et les «blagues» sur Freddie Mercury contractant le sida sont à nouveau drôles; une blague faite avec la présomption tacite qu’il était un homme ayant beaucoup de rapports sexuels avec des hommes, alors bien sûr il a attrapé le sida. Oui, hilarant, Dave Chappelle et #SNL. Merci pour ça. – Tim Teeman (@TimTeeman) 8 novembre 2020

En train de regarder @nbcsnl Hier, je ne pouvais pas croire que je voyais quelqu’un faire une blague sur le sida en 2020. Je n’ai pas tweeté immédiatement car je ne savais pas trop comment exprimer ma réaction. 32 millions de morts, 38 millions d’entre nous vivant avec le VIH aujourd’hui. Ce n’est PAS ok @DaveChappelle / @nbc.pic.twitter.com/C5O4VhB8GO – Tom essayant de rester PositiveLad (@PositiveLad) 9 novembre 2020

Dave Chappelle fait une blague sur le SIDA sur SNL ce soir à propos de Freddie Mercury pic.twitter.com/xroKQmR0WT – «Putain de police» (@theejayy) 8 novembre 2020

Vous le voyez vraiment pour Dave Chappelle et puis il doit le gâcher avec cette blague foirée sur la mort de Freddie Mercury (du sida) et ensuite je me rappelle pourquoi je ne peux pas avec lui. #SNL – Ernest Owens (@MrErnestOwens) 8 novembre 2020

et avec une « blague » de Dave Chappelle Freddy Mercury sur le SIDA, tout mon optimisme s’estompe. – (((Kenny Mellman))) (@kennymellman) 8 novembre 2020

Chappelle a reçu des éloges pour d’autres parties de son monologue, où il a abordé le racisme systémique, les personnes qui refusent de porter des masques et la division politique aux États-Unis.

Il a également critiqué à plusieurs reprises le président sortant pour avoir reçu des soins médicaux de premier ordre alors qu’il avait un coronavirus alors que d’autres sont décédés, et s’est moqué du montant dérisoire de l’impôt que Trump a payé.

Le comédien s’est moqué des personnes trans à plusieurs reprises dans ses routines.

Ce n’est pas la première fois que Dave Chappelle fait face à des réactions négatives à cause de ses commentaires anti-LGBT +. Il s’est moqué à plusieurs reprises des personnes transgenres dans ses routines comiques, avec une nouvelle attaque dans un stand-up spécial Netflix sorti en août.

Dans l’émission spéciale d’une heure, Chappelle a déclaré qu’il ne croyait pas les gens qui disent que Michael Jackson les avait agressés – et il a défendu les comédiens controversés Kevin Hart et Louis CK.

Il a dit plus tard que les personnes trans « détestent mes tripes f ** king et je ne les blâme pas » et a affirmé qu’il « ne peut pas arrêter d’écrire des blagues » sur la communauté.

«Ce que je n’avais pas réalisé à l’époque, c’est que j’enfreignais une règle non écrite et tacite du show business», a-t-il déclaré dans la comédie spéciale.

«Peu importe ce que vous faites dans votre expression artistique, vous n’avez jamais, jamais, le droit de déranger les gens de l’alphabet. Tu sais de qui je veux dire. Ceux qui ont pris 20% de l’alphabet pour eux-mêmes. Je parle d’eux Ls et Bs et Gs et Ts.

«Je me sens mal pour les Ts. Mais ils sont tellement déroutants … le fait est que si une personne peut naître dans le mauvais corps, elle doit admettre que c’est une situation hilarante.

Beaucoup au sein de la communauté LGBT + ont appelé à plusieurs reprises le comédien à cesser de faire des blagues au détriment des personnes queer – mais Dave Chappelle n’écoute apparemment pas.