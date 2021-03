Dave Chappelle remercie les fans d’avoir boycotté «  Chappelle’s Show  » alors que l’arrangement de croquis revient sur Netflix avec son consentement.

Chappelle’s Show »est en effet accessible en streaming sur Netflix.

Dans une vidéo de 10 minutes intitulée «Reclamation Song» jeudi, Dave Chappelle, 47 ans, a déclaré que l’arrangement de satire d’esquisse reviendrait au stade de la diffusion en continu le vendredi février, un an après avoir été retiré à sa sollicitation.

«Chappelle’s Show», diffusé sur Comedy Central de 2003 à 2006, a été retiré de Netflix en novembre en raison de la compensation de Chappelle et de l’autorisation de la question avec Viacom CBS, l’organisation mère de Comedy Central.

«Je n’ai jamais rien demandé à Comedy Central. Si vous vous en souvenez, j’ai dit: «Je vais voir mon véritable chef», et je suis venu vers vous puisque je sais où se trouve ma force », a-t-il déclaré dans la vidéo, qui avait toutes les caractéristiques d’être de sa nouvelle visite à Austin.

Il a poursuivi: «J’ai demandé que vous arrêtiez de regarder l’émission et que vous exprimiez votre gratitude envers Dieu tout-puissant pour vous, vous l’avez fait. Vous avez rendu ce spectacle inutile compte tenu du fait que sans vos yeux, ce n’est rien. De plus, lorsque vous avez arrêté de le regarder, ils m’ont appelé.

Chappelle, qui a soudainement quitté la série en 2005, a déclaré qu’il avait récupéré son «nom», son «permis» et son «émission» à cause de la liste noire, ajoutant que le nouvel arrangement lui avait rapporté «beaucoup de dollars».

L’artiste à ce moment-là a remercié le co-PDG de Netflix, Ted Sarandon, d’avoir éliminé «Chappelle’s Show» en 2020 après avoir posé la question, malgré le fait qu’il s’agissait d’une «diminution monétaire» de la phase de diffusion en continu.

Chappelle a également remercié Chris McCarthy, le leader du MTV Entertainment Group de Viacom CBS, pour son «intérêt à faire le droit précédent».

« Enfin, après si longtemps, je peux enfin dire à Comedy Central: » Ce fut un plaisir de travailler avec vous « , a-t-il déclaré.

Dans une proclamation donnée à USA Today, McCarthy a déclaré: «Dave Chappelle est probablement la meilleure bande dessinée de mémoire récente et une voix caractéristique de la marque Comedy Central. Après avoir parlé avec Dave, je suis heureux que nous ayons eu la possibilité de faire les choses correctement. »

«Chappelle’s Show» est également accessible en streaming sur HBO Max, qui l’a récemment éliminé vers la fin de 2020.

Au cours de son discours de novembre 2020 en tant qu’animateur de « Saturday Night Live » de NBC, Chappelle a déclaré que Netflix et HBO Max diffusaient « Chappelle’s Show » sans le payer.

L’artiste a dit qu’il pensait à ce que son incroyable grand-père, qui a été amené au monde opprimé en Caroline du Sud, dirait s’il voyait Chappelle maintenant.

«Dans le cas où il pourrait me voir actuellement, il ressemblerait vraisemblablement à:« Ce n – a été acheté et vendu plus que moi »», a-t-il lancé.

Peu de temps après son concert de facilitation sur «SNL», Chappelle a partagé une vidéo Instagram intitulée «Unforgiven», dans laquelle il a dit que Viacom CBS ne l’avait pas éclairé sur les plans pour permettre l’émission.

«J’ai découvert que ces personnes diffusaient mon travail en continu et qu’elles n’avaient jamais eu besoin de me demander ou qu’elles n’avaient jamais besoin de me conseiller», a-t-il déclaré, poursuivant, «Entièrement licite au motif que j’ai marqué l’accord. Cependant, est-ce vrai? Je ne le pensais pas du même coup.

