Dave Chappelle joue dans le croquis « SNL » où Alec Baldwin congédie l’oncle Ben et la tante Jemima

Dave Chappelle a joué dans un sketch où Alec Baldwin congédie Oncle Ben et tante Jemima.

Dave Chappelle a animé le dernier épisode de Saturday Night Live et a joué dans un croquis concernant le changement de marque de plusieurs mascottes de marques racistes, dont l’oncle Ben et la tante Jemima. Le croquis commence avec Alec Baldwin jouant un dirigeant de salle de conférence chargé de renvoyer l’oncle Ben, la tante Jemima, le gars d’Allstate et le comte Chocula. Sean Rayford / Getty Images À un moment donné, Chappelle, jouant le gars d’Allstate, casse complètement le personnage et se moque de Pete Davidson, jouant le comte Chocula: « Regardez ces grosses lèvres chocolatées derrière leurs crocs », a déclaré Chappelle. « Sérieusement, Amérique, regarde la lèvre de Pete Davidson. » Davidson a ensuite brisé le personnage, riant jusqu’à ce que ses crocs tombent de sa bouche. Le personnage d’Alec Baldwin a alors décidé de renvoyer tout le monde sauf le personnage de Chappelle: « Cela suffit. Vous êtes tous renvoyés sauf le gars d’Allstate », a déclaré Baldwin. Samedi était la première fois que Chappelle animait l’émission depuis 2016. Découvrez son monologue où il discute du COVID-19, de l’élection présidentielle, et plus encore ici. L’émission a également satirisé les discours de victoire du président élu Joe Biden et de son colistier, Kamala Harris, ainsi que d’un discours de concession de Trump. Par la suite, Alec Baldwin, qui a joué Trump dans la série au cours des quatre dernières années, a célébré la fin de la course du personnage.

