Dave Chappelle dit qu’il ne se pliera aux ordres de personne mais qu’il rencontrera la communauté trans

Le spectacle du comédien Le plus proche a fait la une des journaux ces derniers temps et a même vu un groupe d’employés de Netflix quitter le travail pour exiger mieux pour les personnes trans.

Netflix a dit qu’il ne supprimerait pas Le plus proche malgré le contrecoup et Chappelle a depuis publié un extrait de son Sans titre documentaire, qui plonge dans où il en est en ce moment.

« Quand cette polémique a éclaté Le plus proche, ils ont commencé à me désinviter de ces festivals de cinéma.

« Et maintenant, aujourd’hui, pas une société de cinéma, pas un studio de cinéma, pas un festival de cinéma, personne ne touchera à ce film. Dieu merci pour Ted Sarandos et Netflix, c’est le seul qui ne m’a pas encore annulé. »

« À la communauté transgenre, je suis plus que disposé à vous donner une audience, mais vous ne me convoquerez pas », a-t-il déclaré.

« Je ne me plie aux exigences de personne. Et si vous voulez me rencontrer, je suis plus que disposé à le faire, mais j’ai certaines conditions.