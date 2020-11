Dave Chappelle dit que Donald Trump «  ressemble à un pénis des années 1970  » dans le monologue de SNL

Dave Chappelle a visé Donald Trump dans son Saturday Night Live monologue, se moquant du président pour son combat contre le coronavirus quelques heures à peine après l’appel officiel de la course présidentielle pour Joe Biden.

Le comédien a évoqué l’élection et s’est moqué de Trump pour son ignorance dans les déclarations sur le coronavirus, y compris des suggestions selon lesquelles de la lumière pourrait être injectée dans le corps ou de l’eau de Javel pourrait être ingérée pour se protéger contre l’infection. Il s’est également moqué du président pour avoir contracté le COVID-19, affirmant que ce n’était pas un mystère comment il aurait pu l’attraper après avoir omis de prendre des précautions contre cela.

«Il ressemble à un pénis des années 1970», a déclaré Chappelle, comparant le manque de soins de Trump à la promiscuité sexuelle.

Chappelle a évoqué davantage la pandémie dans le monologue, la qualifiant de bénédiction car elle a mis fin à la vague régulière de massacres en forçant les tireurs à rester chez eux. Il visait également les «pauvres blancs» qui refusaient de porter des masques, allant à l’encontre de la recommandation des experts en santé publique.

«Vous portez des masques au rallye du Klan, vous les portez aussi chez Walmart», dit-il.

L’épisode avait été très attendu, et beaucoup attendaient la perspicacité de Chappelle sur l’élection. Ses riffs sur Trump ont également suscité un intérêt viral, beaucoup se tournant vers les réseaux sociaux pour partager ses blagues aux dépens du président.

«Je ne sais pas pourquoi les pauvres blancs n’aiment pas porter de masques. Vous portez un masque au rallye du Klan. Portez-le aussi chez Walmart! » – Dave Chappelle #SNL pic.twitter.com/l0U0BpC3Lt – philip lewis (@Phil_Lewis_) 8 novembre 2020

La performance était attendue depuis longtemps à plus d’un titre. Biden ne devait gagner la course que tôt samedi matin après plusieurs jours de dépouillement, lorsque la course en Pennsylvanie a été appelée en sa faveur et qu’il a dépassé le seuil de 270 voix électorales. Et les fans ont dû attendre encore plus longtemps pour voir l’hébergement de Chappelle, la diffusion par NBC du match de football universitaire entre Notre-Dame et Clemson repoussant le début de l’émission après que le match ait duré deux prolongations.

C’est maintenant la deuxième fois que Chappelle anime l’émission de sketchs humoristiques après une élection avec Trump. Il a également été sélectionné pour animer en 2016 l’épisode immédiatement après la victoire surprenante du républicain. Dans ce monologue, il a rappelé une célébration à laquelle il avait été invité à la Maison Blanche et qui était remplie d’invités noirs. Chappelle a déclaré qu’il se sentait encouragé de voir une telle diversité et a essayé de donner un ton plein d’espoir à propos du prochain mandat de Trump.

« Donc, dans cet esprit, je souhaite bonne chance à Donald Trump », a déclaré Chappelle. «Et je vais lui donner une chance, et nous, historiquement privés de leurs droits, demandons qu’il nous en donne une aussi. Merci beaucoup. »