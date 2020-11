Dave Chappelle discute des défis de la lutte contre la pandémie de COVID-19 avec Joe Rogan – «  Les gens sont à la merci de quelqu’un en qui ils n’ont pas nécessairement confiance  »

Dave Chappelle et Donnell Rawlings ont récemment rendu visite à Joe Rogan pour parler d’un certain nombre de sujets, notamment la pandémie COVID-19.

Pendant le podcast, tout le monde a partagé ses réflexions sur l’avenir. Le consensus général était que pendant une période aussi sans précédent, le peuple américain a du mal à savoir à qui et à quoi faire confiance.

Joe Rogan dit que tout le monde doit évaluer les risques de prendre le vaccin

Dave Chappelle | Sean Rayford / Getty Images

CONNEXES: De « Chappelle’s Show » à ses hilarantes standup spéciaux, voici 9 comédies de Dave Chappelle à diffuser sur Netflix en novembre

Rogan a mentionné à plusieurs reprises son mépris pour la gestion de la pandémie COVID-19. Lors d’un épisode récent de son podcast, L’expérience Joe Rogan, il a évoqué une éventuelle vaccination en cours. À ce stade, il a l’impression que ce sera aux gens de décider de la manière dont ils veulent aller de l’avant et s’ils sont prêts à risquer de se faire vacciner.

«Voici la chose; nous ne nous sommes jamais inscrits pour laisser les gens nous dire que nous pouvons et ne pouvons pas prendre de risques ou aller travailler », a déclaré Rogan. «Et en disant:« Si vous le faites, vous allez tuer d’autres personnes », c’est ce qui a changé la donne. Et donc tout le monde doit déterminer dans quelle mesure ils sont prêts à accepter et dans quelle mesure ils ne le sont pas. Et qu’ils soient prêts ou non à prendre une injection, à prendre ce vaccin sans en connaître les effets à long terme, ni à s’inquiéter des effets à long terme de celui-ci. … »

Dave Chappelle dit que le « cœur du problème » est la confiance

Alors que Rogan concentrait sa réflexion sur le vaccin, Chappelle mettait davantage l’accent sur la psychologie humaine. Dans son esprit, le plus gros problème est le manque de confiance des gens envers les systèmes sociaux plus larges.

«Je pense qu’au cœur de cette question, c’est juste la confiance», a déclaré Chappelle. «Faites-vous confiance à ces sources? Et les gens se rendent compte qu’ils sont à la merci de quelqu’un en qui ils n’ont pas nécessairement confiance. C’est le hic. «Ne touchez pas votre propre visage et ne sortez pas. Je te dirai quand sortir »… C’était difficile. Surtout ici, cela touche quelque chose de vraiment douloureux au cœur de l’identité d’un Américain. Comme vous l’avez dit, « Comment pouvez-vous me dire de faire ça? » C’est un homme fou, c’était difficile ici.

Dave Chappelle se souvient du moment exact où les choses ont changé

Chappelle a également déploré la difficulté pour lui d’accepter la réalité des implications de la pandémie.

«C’était très difficile», a déclaré Chappelle. «J’allais bien, mais je ne savais pas quand tu pouvais travailler, je ne savais pas quand tu pouvais bouger, je ne pouvais pas voir ma mère. Tu sais, tu n’aurais jamais pensé.

Chappelle a ensuite rappelé le moment où il a réalisé que la pandémie de COVID-19 était devenue grave.

«Si quelqu’un me l’avait dit il y a 11 mois, même la veille. La dernière nuit, nous étions en tournée… à Milwaukee, le dernier spectacle… l’énergie avait changé. Ça passait de festif à comme, les gens avaient l’air inquiets quand je suis descendu de scène. … Et puis le klaxon se met à sonner qu’ils vont fermer le pays. Je dis littéralement: «C’est impossible». … »

Rogan et Chappelle ont ensuite parlé des défis de l’interaction avec d’autres personnes après la prise de conscience de la gravité de la pandémie.