Dave Chappelle brise le silence sur The Closer Backlash et annonce une tournée aux États-Unis

Alors que la controverse continue de tourbillonner autour de la dernière comédie spéciale de Dave Chappelle, le comédien a parlé avec plus de choses à dire sur le contrecoup. Plus tôt ce mois-ci, Chappelle a créé Le plus proche, une nouvelle comédie qui sert de dernière spéciale de son contrat très élevé avec Netflix. Il a suscité de vives critiques pour ses blagues sur la communauté LGBTQ +, certains appelant à ce que Netflix retire complètement la spéciale du service.

Dave Chappelle a abordé la situation dans un nouveau clip vidéo publié sur son compte Instagram, apparemment filmé lors d’une émission récente. Dans les images, Chappelle parle de ce qui a été dit à son sujet dans la presse, y compris des informations selon lesquelles il aurait refusé de rencontrer des employés transgenres de Netflix. Le comédien nie ces affirmations et dit qu’il aurait accepté cette offre s’il avait été « invité », alors qu’il répète qu’il n’a pas réellement de préjugés contre la communauté LGBTQ+.

« J’ai dit ce que j’ai dit, et mon garçon, j’ai entendu ce que vous avez dit. Mon Dieu, comment pourrais-je pas? Vous avez dit que vous vouliez un environnement de travail sûr chez Netflix. Eh bien, il semble que je sois le seul à ne pas pouvoir aller au bureau. Je veux que tout le monde dans l’auditoire sache que même si les médias le présentent comme moi par rapport à cette communauté, ce n’est pas ce que c’est. Ne blâmez pas la communauté LGBTQ pour aucune de ces conneries. Cela a rien à voir avec eux. Il s’agit d’intérêts d’entreprise, et de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. »

Dave Chappelle dit que tout le monde qu’il connaît de la communauté n’a été « que de l’amour et du soutien avec lui », qualifiant la réaction contre The Closer de « non-sens ». Le comédien poursuit en disant qu’il est prêt à rencontrer des employés de Netflix pour parler de la situation, mais il a trois conditions, dont l’une vise Hannah Gadsby, une bande dessinée australienne ouvertement lesbienne.

« Vous ne me convoquerez pas. Je ne me plie aux exigences de personne… Tout d’abord, vous ne pouvez pas venir si vous n’avez pas regardé mon spécial du début à la fin. Vous devez venir à un endroit de mon choix, à un moment de mon choix. Et troisièmement, vous devez admettre que Hannah Gadsby n’est pas drôle.

Dans les images, Chappelle aborde également certaines des manières dont ce nouveau contrecoup a affecté sa carrière. L’année dernière, le comédien avait été largement acclamé pour un spécial qu’il avait sorti en réponse à la mort de George Floyd, débouchant sur des invitations à de nombreux festivals de cinéma prestigieux. En raison de Le plus proche controverse, il a été « désinvité » à plusieurs de ces festivals. Chappelle remercie ensuite Netflix et Ted Sarandos car « il est le seul à ne pas encore m’avoir annulé ».

Il y a eu des rumeurs récentes selon lesquelles Dave Chappelle serait en tournée The Closer s’il devait finalement être retiré de Netflix. Cela ne semble pas être le cas, mais le comédien a confirmé ses plans pour une tournée de 10 villes aux États-Unis en novembre. Il projettera le Documentaire sans titre Dave Chappelle réalisé par Steve Bognar et Julia Reichart avec une performance live de Chappelle et « friends ». Les billets peuvent être achetés auprès de Live Nation.

