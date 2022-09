Dave Chapelle étourdit les habitants en se présentant à l’improviste et en se produisant au club de comédie de Liverpool

Dave Chappelle a fait une apparition surprise dans un petit club de comédie à Liverpool hier soir, et un parieur chanceux a même réussi à partager un verre et une cigarette avec une légende de la comédie.

Chappelle venait d’arriver en ville avant un spectacle ce soir au M&S Bank Arena, mais voulait évidemment s’imprégner un peu de la scène locale et tester au préalable certains de ses schtick sur un public plus restreint.

Danny, qui est lui-même animateur de podcast et comédien, en plus d’être un habitué du Hot Water Comedy Club, a appris qu’un invité spécial pourrait venir, alors il a décidé de continuer.

Il nous a dit: « Je suis un grand fan de comédie depuis des années, et mon pote Gary qui enregistre le podcast avec moi, a téléphoné à la fin de leur émission et a dit » il y a un invité spécial qui vient au club de comédie – vous » Je ne devinerai jamais qui c’est.

En apprenant que Dave Chappelle et son collègue comédien Jeff Ross venaient au club, il a abandonné ce qu’il faisait et est parti.

« Il m’a demandé si je fumais de l’herbe et j’ai dit ‘oui’ et il fumait ce joint alors il m’a juste passé le joint et soudain je fumais de l’herbe et regardais Dave Chappelle vivre littéralement à moins d’un mètre de moi.