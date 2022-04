Dave Chapelle aborde la controverse «The Closer» avant de plaisanter sur Lia Thomas

Dave Chappelle a évoqué jeudi la fureur suscitée par les commentaires qu’il a faits à propos de la communauté transgenre dans son dernier stand-up spécial Netflix, déclarant lors d’une représentation à guichets fermés au Hollywood Bowl qu’il avait fait le spécial avec de bonnes intentions.

Il a ensuite fait une série de remarques sur les personnes transgenres, y compris la star de la natation universitaire Lia Thomas, se concentrant sur ce qu’il a décrit comme son avantage injuste en athlétisme sans la mentionner par son nom.

Le public de dizaines de milliers de personnes a semblé réagir avec enthousiasme à son set, riant et applaudissant, même si certains pouvaient percevoir les blagues comme offensantes.

Chappelle a également pesé sur la guerre en Ukraine, les futures ambitions présidentielles de Donald Trump et la gifle de Chris Rock par Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars.

La performance de Chappelle a aidé à lancer Netflix Is a Joke: The Festival, une extravagance comique de 11 jours et 250 spectacles dans plus de 30 lieux à Los Angeles. Le festival marque l’incursion la plus ambitieuse du géant du streaming dans le divertissement en direct depuis la création de la société il y a 25 ans.

L’événement était animé par le comédien Jeff Ross et comportait des apparitions de Pete Davidson et de l’auteur-compositeur-interprète Erykah Badu.

Le lieu n’autorisait pas l’utilisation de téléphones ou d’appareils d’enregistrement pendant le spectacle, obligeant les détenteurs de billets à placer leurs appareils électroniques dans des pochettes verrouillables. Les journalistes présents ont dû s’abstenir de publier des descriptions détaillées des blagues de Chappelle car l’émission est toujours en tournée.

Le festival de comédie de Netflix devrait se dérouler du jeudi au 8 mai. Parmi les autres bandes dessinées de la programmation tentaculaire figurent Aziz Ansari, Kevin Hart, John Mulaney, Patton Oswalt, Amy Schumer, Wanda Sykes et Ali Wong. Gabriel Iglesias entrera dans l’histoire en tant que premier comédien à se produire au Dodger Stadium.

Le plus récent spécial Netflix de Chappelle, « The Closer », qui a fait ses débuts le 5 octobre, a attiré des accusations de transphobie et a plongé le service de streaming le plus puissant du monde dans une crise de relations publiques qui a duré des semaines, aboutissant à un débrayage des employés.

Les blagues du comédien ont été vertement critiquées à l’époque comme offensantes pour la communauté LGBTQ. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré qu’il était attaché à la « liberté de création » de Chappelle et a rejeté les appels pour supprimer la spéciale, bien qu’il ait reconnu des faux pas en matière de « communication » avec les employés.

Chappelle devrait retourner au Hollywood Bowl vendredi, samedi et mardi.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.

