Dave Bautista veut toujours jouer à Bane et a une torsion prévue pour le méchant DC

Dave Bautista n’a pas abandonné l’espoir de décrocher le rôle de Bane dans un film de DC. L’un des plus grands ennemis de Batman, Bane est surtout connu pour avoir littéralement brisé le dos du chevalier noir dans la tradition des bandes dessinées de DC. Parce que le supervillain est généralement décrit comme extrêmement musclé, Dave Bautista semble être un choix évident pour le rôle, compte tenu de sa taille et de sa popularité. Bane n’est pas encore apparu dans le DCEU, mais si et quand ce moment se produit, Bautista veut que Warner Bros. lui donne l’appel.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Bautista a parlé davantage de son désir de jouer Homme chauve-souris méchant Bane. Il admet qu’il y a certains personnages sur lesquels il est « accroché » depuis qu’il a commencé sa carrière d’acteur, et Bane est depuis longtemps l’un de ses rôles de rêve les plus recherchés. Bautista dit également à quel point il apprécie le point de vue de Tom Hardy sur le personnage comme on le voit dans Le chevalier noir se lève, mais il pense qu’il peut apporter quelque chose d’unique à la table avec sa propre incarnation de Bane dans un nouveau film.

« Il y a certains personnages sur lesquels je me suis accroché au cours des 10, 20 dernières années, et Bane était l’un d’entre eux. Pas de discrédit pour la version de Tom Hardy de Bane, j’adore cette performance, j’ai adoré ce film. J’adorerais juste une fissure. Je pense que je pourrais y apporter une tournure intéressante et je pense que je pourrais rendre justice au personnage. Non seulement en performance, mais aussi en physicalité. J’adorerais ce rôle où je devrais remonter à 320 livres juste pour jouer ce personnage, comme ça cela arriverait. Je pourrais … jouer Bane d’une manière qui est non seulement menaçante et inquiétante, mais aussi terriblement intelligente. Bane serait le type de personnage qui est si menaçant et si terrifiant et si intelligent, il n’éleverait presque jamais la voix. «

Dans le James Bond film Spectre, Bautista a joué un autre méchant menaçant nommé M. Hinx. L’ancien lutteur de la WWE voit des similitudes entre M. Hinx et la façon dont il jouerait Bane, comme il l’a également expliqué dans l’interview de Collider.

« M. Hinx, il était si terrifiant, son comportement n’a pratiquement jamais changé. Il était très heureux de vaincre quelqu’un. Il n’était pas trop agressif, il était tellement confiant dans ce qu’il faisait. façon dont je perçois Bane aussi. Il ne serait pas seulement physiquement supérieur, il serait mentalement supérieur. J’adore l’idée du défi de jouer ce personnage. J’aime quand vous pouvez jouer une brute qui n’est pas votre brute prévisible. N’importe quel grand gars musclé peut jouer le gars qui crie, grogne et hurle. Mais si vous jouez un gars qui est non seulement physiquement menaçant, mais aussi à la voix douce, et encore plus terrifiant quand il vous parle doucement avec un sourire. son visage, alors c’est un méchant. «

Bautista dit qu’il a eu la chance de présenter un projet Bane à un moment donné à Warner Bros., mais l’idée n’est apparemment jamais allée nulle part. L’acteur a comparé la situation à une autre période de sa carrière où il a été approché pour un rôle dans le Rapide et furieux franchise, la refusant tout en se présentant pour jouer dans un film Gears of War à la place. Malheureusement pour Bautista, ce projet n’a jamais pu démarrer non plus.

Le temps nous dira si Bautista réalise son souhait de jouer un jour à Bane, mais son temps est peut-être écoulé. le gardiens de la Galaxie La star a récemment suggéré qu’il devenait trop vieux pour continuer à jouer de manière convaincante à Drax the Destroyer, et le troisième Gardiens le film sera probablement son dernier. Si Bautista doit un jour être jeté comme Bane, cela devrait probablement arriver le plus tôt possible. Cette nouvelle nous vient de Collider. L’art du topper a été créé par l’incroyable @willgray_art sur Instagram, alors assurez-vous de le vérifier.

Sujets: Batman