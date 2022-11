Dave Bautista veut participer au film Gears of War de Netflix

Avec Netflix faisant un film Gears of War, Dave Bautista a relancé sa campagne pour jouer l’action en direct Marcus Fenix.

Peu de temps après que Netflix a annoncé son intention de développer une action en direct Armement de guerre film avant David Bautista a renouvelé sa campagne pour s’impliquer. Pendant plusieurs années, Bautista avait fait pression pour obtenir le rôle, allant jusqu’à présenter personnellement un Armement de guerre film à Warner Bros. à un moment donné. Au fil du temps, il semblait que l’ancien lutteur ne décrocherait jamais son rôle de rêve de jouer l’action en direct Marcus Fenix ​​​​dans une adaptation de long métrage du jeu vidéo populaire.





Les choses changent maintenant, compte tenu de la grande annonce qui a été récemment faite à Netflix. Une action en direct Armement de guerre le film est maintenant en développement actif aux côtés d’une série animée pour adultes. Aucun membre de la distribution n’a encore été annoncé, mais de nombreux fans ont rapidement suggéré Bautista, sur la base de son histoire de tir pour le rôle. Maintenant, Bautista s’est joint à la campagne en publiant la vidéo promotionnelle de l’époque où il a été introduit dans la série de jeux vidéo, soulignant clairement à quel point il serait facile pour lui de passer au film.

« Je ne peux pas rendre cela plus facile », a écrit Bautista en publiant la vidéo.

La promo est pour un DLC en édition limitée qui a été fait pour le jeu vidéo Vitesses 5. En réponse directe aux fans qui veulent que Bautista joue le rôle dans un film, le DLC change le personnage de Marcus Fenix ​​​​pour qu’il porte la voix et la ressemblance de Bautista. Bautista s’est adapté dans la vidéo ci-dessus pour filmer une promo annonçant le contenu spécial.





Le casting de Dave Bautista a la bénédiction du créateur du jeu

Avant que Bautista ne revienne dans la mêlée, Armement de guerre le créateur Cliff Bleszinski avait également approuvé le lutteur à la retraite pour le rôle de Marcus Fenix. Remarquant la demande des fans pour que Bautista soit choisi, Belszinski a accepté un message sur Twitterbien qu’il ait également suggéré Ryan Reynolds pour le rôle de Baird, ainsi qu’un acteur latino non spécifié pour Dom.

Pour l’instant, les fans spéculeront sur qui sera choisi jusqu’à ce que les annonces officielles soient faites par Netflix. Tout ce que nous savons à ce stade, c’est que le film et la série animée se produisent enfin, comme le streamer l’a clairement indiqué avec une annonce programmée pour le 15e anniversaire du jeu. On a également taquiné les retombées possibles si ces Armement de guerre les projets fonctionnent bien, donc Netflix espère clairement que cela pourrait engendrer la prochaine grande franchise.

« Armement de guerre est sorti il ​​y a 16 ans aujourd’hui et pour marquer le coup, Netflix s’est associé à The Coalition pour adapter le Armement de guerre saga de jeux vidéo en un long métrage d’action en direct, suivi d’une série animée pour adultes – avec le potentiel pour plus d’histoires à suivre! », lit-on dans l’annonce.

Ni le Armement de guerre ni le film ni la série animée n’ont encore de dates de première officielles fixées sur Netflix pour le moment.