Dave Bautista veut faire équipe avec Jason Momoa pour un film de copain de style arme fatale

De nos jours, il y a des films faits à partir de nombreux commentaires inutiles ou de plaisanteries ambitieuses, alors quand Dave Bautistafait une suggestion que Jason Momoa devrait faire un film avec lui, c’est-à-dire que quelqu’un ne voudra pas que cela se produise. Bautista a connu une ascension fulgurante dans sa carrière depuis qu’il est devenu connu pour avoir joué Drax dans Marvel’s Gardiens de la Galaxie, apparaissant dans Zack Snyder’s Armée des morts sur Netflix, et bientôt dans le remake de Dune, mais il s’est également montré assez en avant pour faire savoir aux gens quel type de films il veut faire et ce qu’il ne fait pas.

Dans un récent post sur Twitter, Bautista a déclaré à un fan qu’il serait heureux de jouer un rôle dans un Star Trek émission ou film, mais il n’avait aucun intérêt à jouer dans une avec Dwayne Johnson et John Cena. Cependant, il y a une personne avec qui il serait plus qu’heureux de travailler à nouveau, et c’est Jason Momoa. La paire sera vue ensemble dans Dune, et ont déjà joué dans l’émission Apple TV+,Voir. Bautista n’a pas seulement annoncé qu’il aimerait faire quelque chose avec Momoa, il a en fait tout un plan et veut juste le laisser de côté pour que quelqu’un le remarque.

« Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe. C’est parti… Moi et Momoa dans un Arme mortelle-type copain flic film réalisé par David Leitch. D’accord! Le voilà. Maintenant, nous attendons », a écrit Bautista.

Je vais juste jeter ça dans l’atmosphère et voir ce qui se passe. C’est parti… Moi et Momoa dans un film de copain type Arme fatale réalisé par David Leitch. D’accord! Le voilà. Maintenant, nous attendons.😬 – Vaxxed AF! #TeamPfizer Pauvre enfant à la poursuite de rêves. (@DaveBautista) 19 août 2021

Bautista a récemment révélé dans une interview qu’il était au bord de la faillite lorsqu’on lui a offert le rôle de Drax, mais malgré le rôle qui fait de lui une superstar, il y a certains aspects du personnage qui, selon lui, ont été laissés sous-développés par Marvel dans les films Guardians. et son Guerre de l’infini apparence. On le verra l’année prochaine dans Thor : Amour et Tonnerre, avant d’apparaître pour ce qui pourrait être sa dernière fois en tant que Drax dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

« Ce rôle a changé la trajectoire de ma vie », a déclaré Bautista à Collider. « Ça va toujours être spécial pour moi. Maintenant que j’ai quatre films dans… J’aurais vraiment aimé qu’ils investissent davantage dans Drax, personnellement. Parce que je pense que Drax a plus d’histoire à raconter. Je pense que Drax a une trame de fond vraiment intéressante sur laquelle ils ont laissé tomber la balle. Ce n’est pas une fouille sur Marvel. Ils avaient leur ardoise, je sais sur quoi ils se concentrent, c’est ce qu’ils ont prévu. Mais mec, je pense qu’ils ont vraiment raté la balle sur Drax . Il a une si belle histoire. »

Égoïstement, en tant qu’interprète, cela m’aurait donné l’opportunité de montrer différentes facettes de Drax, émotionnellement. Et physiquement aussi. Parce que, si vous remarquez, Drax, même s’il a l’air d’un dur à cuire, vous le regardez et il a l’air terrifiant, mais Drax se fait botter le cul plus que tout autre personnage de Marvel… la fenêtre… les gens sont tombés tellement amoureux du côté comique de Drax qu’ils l’ont exploité, puis ils l’ont exploité davantage, puis ils ont vraiment creusé un trou dedans. Mais nous avons raté un énorme bateau sur ce personnage et je ne pense pas qu’il reviendra un jour. Mais j’ai vraiment hâte de terminer tout ce voyage. »

Bien que son temps en tant que Drax soit presque terminé, qui sait ce qui pourrait arriver si son souhait d’une franchise de films de copains de Jason Momoa prend son envol, et à en juger par la réaction sur Twitter, il y en a beaucoup qui seraient derrière un tel projet.

