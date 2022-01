Dave Bautista taquine le prochain rôle de voix off avec une photo des coulisses

Dave Bautista aurait raccroché ses bottes Marvel après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et parmi ses nombreux autres rôles à venir, l’acteur a taquiné les fans d’un nouveau projet d’animation secret pour lequel il fournit un travail de voix off. Bautista, qui est récemment apparu dans Dune : partie 1, a partagé une image de lui-même en mode d’enregistrement complet en voix off pour un projet à venir, mais il n’a donné aucune indication sur ce qu’est ce projet. Bien sûr, cela ne signifie pas que les fans ne vont pas spéculer, et plus d’un pensent qu’il pourrait s’agir d’un dernier projet Marvel en tant que Drax the Destroyer.

Alors que Bautista est devenu un nom familier grâce à son rôle de Drax dans plusieurs films de Marvel Cinematic Universe, à partir de 2014 gardiens de la Galaxie, la star a prouvé qu’il est plus que capable de réaliser une performance lorsqu’il n’est pas couvert de prothèses et de peinture corporelle. Ayant récemment joué dans la série Apple TV + Voir avec Jason Momoa, Zack Snyder Armée des morts sur Netflix, ainsi que d’avoir déjà paru dans Coureur de lame 2049 et Spectre, l’avenir de l’ancien lutteur s’annonce plutôt rose, avec une autre manche de Dune à venir, ainsi que celle de M. Night Shyamalan Frappez à la cabine et comédie animée Queues de rainure, et bien sûr son supposé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 chant du cygne.

FILM VIDÉO DU JOUR

En plus de tout cela, Bautista a également lancé un projet de film avec son ami Jason Momoa, qui est passé d’un post spéculatif sur Twitter suggérant que le couple devrait faire équipe pour un « Arme mortelle film de style copain-flic », pour eux de se mettre au travail sur le projet avec un œil sur une sortie 2023/24. Avec tout cela à venir, il est certain que nous verrons beaucoup plus l’acteur, quel que soit son avenir Marvel.

Dave Bautista pourrait avoir une dernière surprise Marvel dans sa manche.







Bien qu’il y ait une petite chance que l’image partagée de Bautista puisse être son travail sur le prochain Queues de rainure, un film qui met également en vedette un autre membre de la famille Marvel, Jamie Foxx, et qui est en production depuis 2017, l’acteur a laissé entendre qu’il n’y a actuellement aucun détail public connu sur ce projet particulier. Il y a des indices que la course de Bautista en tant que Drax pourrait présenter des apparitions animées surprises avant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, et cela pourrait bien être ce à quoi son travail de voix est lié.

Plus tôt dans le mois, les storyboards de la série de courts métrages d’animation Je suis Groot a fait surface sur les réseaux sociaux et l’œuvre d’art semblait suggérer que Groot serait rejoint dans ces épisodes par Drax et d’autres membres de l’équipe des Gardiens. En plus de cela, le week-end a vu une capture d’écran du site Marvel Japan suggérer qu’une deuxième saison de l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? La série débarquera sur Disney + cet été, qui pourrait également présenter Drax étant donné que les showrunners ont précédemment déclaré que la série mettra en vedette de nombreux personnages de la phase quatre.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir si Bautista aura prêté sa voix à l’un de ces projets pour le moment, car Drax était l’un des personnages exprimés par un acteur différent lors de la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, il serait logique qu’il prenne quelques minutes pour enregistrer quelques lignes pour le rôle pendant qu’il travaille actuellement sur Gardiens de la Galaxie Vol.3. De toute évidence, l’information est quelque chose que Bautista ne prévoit pas de partager pour l’instant, donc tout ce que nous pouvons faire est de continuer à attendre et à spéculer jusqu’à ce que tout soit révélé.





Jason Momoa et Dave Bautista « geeked out » lors de leur première rencontre Jason Momoa et Dave Bautista ont développé l’une des plus grandes bromances d’Hollywood, et les stars de Dune ont révélé où tout a commencé.

Lire la suite





A propos de l’auteur