Dave Bautista taquine le méchant « terrifiant » d’Austin Butler dans Dune: deuxième partie

Dave Bautista a confirmé qu’Austin Butler ne sonnera pas comme Elvis dans Dune 2, ayant un look et une voix beaucoup plus horribles.

Acteur acclamé Austin Butler a connu une année de louanges suite à son rôle principal dans le film de Baz Luhrmann Elvis. C’est une performance qui lui a valu le prix du meilleur acteur aux Golden Globe Awards, et il est également en lice pour l’honneur aux Oscars en mars. Comme Butler a beaucoup été à l’honneur ces derniers temps pour parler du film, certains fans ont observé qu’il ressemblait beaucoup à Elvis Presley même longtemps après le tournage du biopic. C’est peut-être un sous-produit de se perdre complètement dans le rôle pendant la production.





« Je ne pense pas que je parle toujours comme lui, mais je suppose que je le dois parce que je l’entends beaucoup », a déclaré Butler à Variety sur le tapis rouge des Golden Globes. « Vous savez, je le compare souvent à quand quelqu’un vit dans un autre pays pendant longtemps… J’ai eu trois ans qui ont été mon seul objectif dans la vie, donc je suis sûr qu’il y a des morceaux de mon ADN qui seront toujours lié de cette façon. »

FILM VIDÉO DU JOUR

En tout cas, les cinéphiles ne doivent pas s’attendre à voir son personnage ressembler du tout à l’interprète de « Jailhouse Rock » dans Dune : deuxième partie. Dans la prochaine suite du réalisateur Denis Villeneuve, Butler joue un personnage beaucoup plus ignoble avec son rôle de Feyd-Rautha, l’antagoniste joué par Sting dans le film original de 1984. Il est le neveu du baron Harkonnen (Stellan Skarsgard) et frère de David Bautistade Glossu Rabban. Après avoir travaillé avec Butler sur le film, Bautista taquine (via USA Today) que la performance de Butler dans le rôle est tout simplement « terrifiante » et ne ressemble en rien à Elvis ou à la façon dont l’acteur est dans la vraie vie.

« Il est juste le gars le plus gentil que vous rencontrerez jamais », a noté Bautista. « Je ne sais pas qui était ce type, mais ce n’est pas Austin Butler. Ce n’est pas Elvis. Sa voix est différente, son regard est différent. Tout dans son comportement est terrifiant.





Dune: la deuxième partie frappe les théâtres cette année

Images de Warner Bros.

Bautista dit également que son propre personnage n’est « qu’un cauchemar » dans Dune : deuxième partie, la suite lui donnant beaucoup plus de temps d’écran qu’il n’en avait dans le premier film. Butler et Bautista ne sont que deux éléments d’une solide distribution d’ensemble remplie de grandes stars. Le film présente également des noms comme Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Zendaya, Javier Bardem, Florence Pugh, Lea Seydoux et Christopher Walken.

Denis Villeneuve est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour la suite. Il a également co-écrit le scénario avec Jon Spaihts et Eric Roth. Les acteurs et l’équipe ont terminé le tournage du film en décembre.

Dune : deuxième partie sera présenté en première dans les salles de cinéma le 3 novembre 2023.