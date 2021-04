Dave Bautista se souvient de son ton agressif pour jouer à Bane, même si Warner Bros. ne faisait pas de casting

gardiens de la Galaxie et la star du MCU Dave Bautista n’hésite pas à dire à quel point il veut faire le saut à DC pour jouer Homme chauve-souris méchant, Bane. L’acteur a dit au cours des dernières années à quel point il était bien adapté au personnage, révélant maintenant certains des détails derrière un discours agressif, mais de bonne humeur, qu’il a fait à Warner Bros.à propos de la perspective de donner vie à Bane. écran.

« Oh, ce serait Bane toute la journée. Je n’ai pas caché ça. Je veux jouer à Bane tellement je suis allé chez Warner Bros., j’ai eu un rendez-vous avec eux, j’ai eu un rendez-vous avec DC, je suis entré dans la porte et a dit: « Je veux jouer à Bane. » Je ne plaisante pas. Ils étaient un peu comme « Woah, nous ne sommes même pas en train de lancer Bane. » J’étais comme « Je m’en fiche, je joue avec lui. «

Bien que cette approche optimiste et sans fioritures prouve en soi à quel point Bautista est parfait pour le Homme chauve-souris rôle, le studio n’a pas tardé à l’informer qu’ils n’avaient aucun projet pour Bane pour le moment. Bien que les pauvres cadres de studio qui ont vu leur porte enfoncée par le monstre de 6 ′ 6 ″, 290 lbs, ont supposé qu’il plaisantait, Bautista a assuré qu’il ne l’était absolument pas.

« Je ne plaisantais pas. Mais en toute honnêteté, ils ont eu un bon rire et m’ont montré la sortie … Au moins j’ai essayé. Ma vie semble être une mission continue pour trouver un itinéraire alternatif pour arriver là où Je veux être. Je suis bon avec ça. «

Eh bien, vous ne pouvez certainement pas discuter avec sa passion. Avec le Armée des morts star manifestement très désireux d’être le prochain acteur à donner vie à l’imposant supervillain, et sur la base de la taille et du talent évident de Bautista, le studio aurait du mal à trouver quelqu’un de mieux pour Bane, si le personnage apparaissait dans un projet futur.

Si l’opportunité de rejoindre le Homme chauve-souris la galerie de voyous ne se présente jamais, Dave Bautista a maintenant planté son drapeau dans un autre personnage de DC, celui de Lobo. « Je jetterais vraiment un coup d’œil à Lobo. Je serais vraiment intéressé. Je serais partout », a déclaré l’acteur en discutant des rôles potentiels qu’il pourrait prendre dans l’univers cinématographique de DC.

Pour l’instant, Bautisa est très occupé, avec des rôles de premier plan dans plusieurs projets bourrés d’action à l’horizon. Le premier est celui du réalisateur Zack Snyder Armée des morts, qui trouve Bautista à la tête d’une distribution d’ensemble qui comprend, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi et Garret Dillahunt en tant que groupe de mercenaires complotez un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Armée des morts devrait sortir dans certains cinémas et sur Netflix le 21 mai 2021.

Bautista chassera également les extraterrestres dans Les plus recherchés de l’univers, qui le trouve comme un soldat de la paix intergalactique qui doit rassembler un groupe de prisonniers extraterrestres après qu’un vaisseau spatial transportant les criminels les plus recherchés et les plus dangereux de l’univers s’écrase sur terre.

Il reviendra également dans le monde de Marvel en tant que Drax dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui devrait arriver en salles en 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du juge Con.

