Dave Bautista se prépare pour sa Dune : retour de la deuxième partie

Béhémoth de la vraie vie David Bautista se prépare à revenir en tant que Glossu « Beast » Rabban dans la prochaine suite de science-fiction Dune : deuxième partie. S’adressant à Instagram, Bautista a révélé qu’il s’était complètement rasé la tête et le visage afin de arborer à nouveau la peau blanc pâle et le look aérodynamique du personnage, qui se battra à nouveau avec Paul Atréides de Timothée Chalamet.

« Si » l’épice doit couler « , alors la barbe doit disparaître », a déclaré Bautista dans une légende à côté de l’assortiment d’images, qui montrent l’acteur enlever sa barbe (pas une tâche facile pour personne) au nom de l’art cinématographique. Bautista a fait son Dune ses débuts l’an dernier Dune : première partie, jouant Glossu « Beast » Rabban Harkonnen, le neveu brutal du baron Vladimir Harkonnen de Stellan Skarsgård. Cruelle, violente et sadique, la Bête est utilisée comme un pion dans les machinations politiques de son oncle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dune : deuxième partie explorera le voyage mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen alors qu’il était sur le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Dave Bautista n’est qu’une partie d’un grand ensemble de distribution pour Dune : deuxième partie, qui comprend Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson. Il est également maintenant confirmé que Dune : deuxième partie ajouterai Midsommar et Veuve noire vedette Florence Pugh, Elvis l’acteur Austin Butler, l’icône hollywoodienne Christopher Walken, Crimes du futur Léa Seydoux, et enfin l’actrice suisse Souheila Yacoub.

Dune : deuxième partie verra le réalisateur Denis Villeneuve revenir aux commandes aux côtés du directeur de la photographie Greig Fraser, de la costumière Jacqueline West, du maquilleur, coiffeur et prothésiste Donald Mowat, du compositeur Hans Zimmer, du chef décorateur Patrice Vermette, du monteur Joe Walker, du superviseur des effets visuels Paul Lambert et du superviseur des effets spéciaux Gérard Nefzer.

Son rôle dans la saga Dune signifie beaucoup pour Dave Bautista

Images de Warner Bros.

Le lutteur à la retraite Dave Bautista a déjà expliqué à quel point un rôle aussi crucial dans le Dune saga signifie pour lui. « Nous avons suivi ce film pendant des mois parce que je voulais tellement en faire partie. Je n’ai jamais tendu la main, parce que je ne veux pas être ce type, comme ‘Hey, Denis, y a-t-il un rôle pour moi?’ Je n’ai jamais voulu être ce type », a déclaré l’acteur, qui a déjà travaillé avec le réalisateur Denis Villeneuve sur Blade Runner 2049. « Mais il m’a en fait appelé, il n’a rien dit du genre » alors il y a cette partie … « Il a juste m’a tout de suite demandé si je viendrais jouer ce rôle. J’étais tellement surpris que je ne savais même pas quoi dire, à part, évidemment, « oui ».





« Des moments comme celui-là mesurent vraiment le chemin parcouru en tant qu’acteur. Il y a beaucoup de fierté pour moi qu’un réalisateur comme Denis m’appelle comme ça et me propose un rôle dans un film dont je sais qu’il va être énorme », a-t-il ajouté. «Parce que les gens attendent cela depuis des années et des années et des années. Et les gens sont tellement passionnés par les romans. Alors pour lui de m’offrir une telle partie intégrante de ce film, pour moi, c’était une déclaration personnelle. Je ne peux pas acheter ce type d’émotion, ce sentiment de fierté. Ce sont les rares moments de la vie où j’obtiens ça, où j’ai l’impression que ma vie vaut quelque chose, j’ai fait quelque chose de ma vie. Ma vie signifie quelque chose. »

Dune : deuxième partie est actuellement en tournage et devrait sortir le 17 novembre 2023.