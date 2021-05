Dave Bautista partage son expérience déçue du tournage de « Spectre »

Dave Bautista a récemment partagé son expérience du tournage de « Spectre », le 24e volet de la célèbre franchise d’action d’espionnage James Bond, notant que le tournage du film était « un cauchemar ». L’acteur a joué Hinx, l’un des principaux voyous de l’histoire, qui a partagé des séquences d’action rapides face à Daniel Craig

« Spectre » a présenté James Bond au milieu d’une mission pour démasquer une organisation criminelle redoutable dirigée par l’un des antagonistes les plus emblématiques de l’histoire de la franchise: Ernst Blofeld, joué par le double oscarisé Christoph Waltz.

Bautista a été occupé ces dernières semaines à promouvoir son nouveau film « Army of the Dead », dans lequel il possède le personnage principal sous la direction de Zack Snyder. Lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter, il a expliqué à quel point il était difficile de filmer un film de Bond, bien qu’il ait également exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau avec Daniel Craig sur la suite de « Knives Out ».

«Ce ne sont que de longues journées. Sur le plan logistique, c’est un cauchemar. Vous vous déplacez d’un pays à l’autre. C’est un processus long et lent. Je pense que Spectre a été tourné en près d’un an. Mon rôle n’était pas étendu, mais j’ai été dans le film pendant huit mois. C’est donc un processus très long », a déclaré Bautista.

Après sa retraite de la WWE, Bautista s’est fermement engagé dans une carrière d’acteur stable. Après sa participation à « Guardians of the Galaxy », l’acteur a eu des rôles de premier plan dans « Blade Runner 2049 » et « Dune » sous la direction de Denis Villeneuve, avec une grande détermination à prendre des personnages qui peuvent nécessiter un certain niveau d’engagement et la discipline.

Avec la fin imminente de son interprétation de Drax dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Dave Bautista est resté insistant dans sa volonté personnelle de jouer Bane dans une production liée à DC Comics. « Army of the Dead », son prochain film à atteindre le public, sortira en exclusivité pour le catalogue Netflix le 21 mai.