Dave Bautista ne dirait aucun moyen à une mini-série Drax Disney +: je serais misérable

À un moment donné, Dave Bautista était surtout connu en tant que lutteur de la WWE, bien qu’il apparaisse dans une série de films hollywoodiens et qu’il veuille s’établir en tant qu’acteur sérieux. C’était dans le rôle de Drax the Destroyer dans les MCU gardiens de la Galaxie films que Bautista a finalement annoncé son arrivée comme acteur et star de cinéma.

Mais malgré son succès en tant que Drax, et se sentant légèrement lésé qu’aucun personnage de gardiens de la Galaxie a encore une série Disney +, Dave Bautista a admis dans une interview avec JoBlo qu’il ne voudrait personnellement jamais faire une mini-série pour Drax, en raison du temps intensif passé à se maquiller.

« Je suis allé sur mon Twitter pendant une seconde et j’ai commencé à critiquer [Disney] pour ne pas faire comme, pas un Gardien [of the Galaxy] le personnage a eu une émission de télévision. Comme, comment cela se passe-t-il? Il y a tellement de personnages intéressants dans ce monde. Je ne comprends tout simplement pas. Mais, ensuite j’ai pensé, je ne sais pas ce qu’ils ont en tête et je ne sais pas ce qu’ils ont prévu, je comprends qu’ils prennent tous leurs personnages de marque et ils leur ont donné des spectacles, donc je ne veux pas prendre loin de ça juste parce que je suis amer que personne de notre série – honnêtement, s’ils m’offraient une série, je ne le ferais pas. Je n’ai aucune chance de faire une série télévisée jouant Drax. C’est un cauchemar de maquillage. Je serais misérable. Ouais, ce maquillage n’est pas amusant. C’est horrible, donc je ne vais pas m’inscrire pour faire une série où je suis dans ce maquillage tous les jours. «

Comme le souligne Bautista, le monde du Gardiens est un endroit riche et expansif, et il est étrange que Disney + ne soit pas configuré pour présenter une mini-série sur l’un des personnages de la franchise jusqu’à présent. Mais bien qu’il ne veuille pas faire une émission sur Drax, Bautista a expliqué qu’il souhaitait jouer à la télévision à un moment donné, dans l’espoir de décrocher des rôles plus dramatiques que ne le permet actuellement son personnage de héros d’action sur grand écran.

« Je veux faire une série télévisée. Je meurs d’envie de cocher cette case. Je veux vraiment faire – il y a quelque chose, un projet que je poursuivais depuis longtemps et nous avons eu du mal à le faire. Alors, je Je regarde d’autres projets en ce moment. Je veux faire un projet de télévision et ensuite j’ai, euh, je pense que j’ai mes plus gros projets alignés, mais j’ai mes plus gros projets alignés, mais je voulais juste compléter Je veux aussi prendre du recul et faire des choses plus indépendantes, ce qui est aussi un combat pour moi parce que je ressemble à un héros d’action. Souvent, les films indépendants profonds et dramatiques ne veulent pas me lancer. Et je comprends, mon regard est distrayant, mais en même temps ce sont les performances que je préfère. Donc, j’espère que plus d’indies; d’indies dramatiques. Et puis une série télévisée. «

