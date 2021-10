Dave Bautista montre le nez cassé que Daniel Craig lui a offert sur le tournage de Spectre

À l’approche de la première de la dernière apparition de Daniel Craig dans Bond dans Pas le temps de mourir, l’acteur est apparu sur le Spectacle Graham Norton pour discuter du film à venir et de son passé de super-espion. Cela l’a amené à parler de la fois où il a cassé le nez de Dave Bautista alors que le couple filmait une scène de combat lors de la dernière sortie de Craig, Spectre. Depuis que l’interview a été diffusée, Bautista a maintenant fouillé dans ses archives personnelles de selfies pour en extraire une photo qu’il a prise juste après l’incident et a ajouté ses propres commentaires à l’histoire.

J’ai creusé ça. J’ai pris ça juste après avoir été nettoyé. https://t.co/hRCsEn0O5Vpic.twitter.com/dfLQcC2oEb – Vaxxed AF! #TeamPfizer Pauvre enfant à la poursuite de rêves. (@DaveBautista) 28 septembre 2021

Apparaissant à l’émission de discussion de la BBC au Royaume-Uni, Craig a raconté l’histoire lorsqu’on lui a posé des questions sur les pires blessures qu’il avait subies pendant son temps de travail sur la franchise Bond, et a rappelé l’incident qui l’a amené à « casser » le gardiens de la Galaxie nez de l’acteur.

« Mon genou, qui était sur Spectre. C’était Dave Bautista, que Dieu le bénisse, qui est un lutteur professionnel », a déclaré Craig en discutant de la scène de combat. « Je me suis retrouvé sur le mur, mais mon genou était quelque part ici. Je le savais et c’était horrible parce que si quelqu’un a eu une blessure grave, vous savez juste dans votre tête que quelque chose ne va vraiment pas. Comme je l’ai dit, c’est un grand gars, c’est un lutteur professionnel, vous ne voudriez pas vraiment jouer avec lui. J’ai lancé ce coup de poing, je l’ai frappé sur le nez, j’ai entendu ce craquement et j’ai pensé : ‘Oh mon Dieu non !’ et s’enfuit. »

Même s’il semblait mauvais de Daniel Craig, il a conclu en disant que Bautista a tout pris dans sa foulée et « a littéralement fait quelque chose comme ça », comme Craig a imité en repoussant son nez dans l’articulation, « et a dit: » C’est bien. « »

Publiant sur son compte Twitter, Dave Bautista a partagé l’image qu’il a prise peu de temps après l’incident en disant: « J’ai déterré ça. Je l’ai pris juste après avoir été nettoyé. » Il a ajouté dans un autre post : « Il a commencé à crier ‘F- je lui ai cassé le nez !’ Et il l’a fait. Et puis il m’a serré dans ses bras, s’est excusé, nous avons ri, j’ai changé de vêtements, j’ai poussé TP dans mon nez et nous avons continué à faire l’une des meilleures scènes de combat de tous les temps. Très fiers de ça. Et je m’aime un peu DC » a-t-il terminé en référence à sa co-star.

Craig est apparu hier soir à la première royale de Pas le temps de mourir au Royal Albert Hall de Londres avant la sortie du film ce week-end au Royaume-Uni et le week-end prochain aux États-Unis. Les premières critiques du film ont été positives et promettent que l’attente prolongée des plans de séparation de Daniel Craig comme James Bond ça en valait la peine. Alors que l’attention se tourne maintenant vers la question de savoir qui assumera le rôle de Bond, Henry Cavill étant en tête de liste pour de nombreux fans, la productrice de franchise Barbara Broccoli a récemment déclaré que la recherche du remplaçant de Craig ne commencerait que l’année prochaine pour permettre à l’acteur profiter pleinement de son chant du cygne. Pas le temps de mourir ouvre demain au Royaume-Uni et le 8 octobre aux États-Unis.

