Dave Bautista jure qu’il ne reviendra jamais à la WWE: je suis juste fait, mec

Avant de devenir le Drax the Destroyer du MCU, Dave Bautista était surtout connu des fans sous le nom de « The Animal » Bautista, l’un des lutteurs les plus populaires de la WWE. Bautista n’a pas été la première superstar de la WWE à faire le saut vers une carrière cinématographique. Mais contrairement, disons, à Dwayne Johnson et John Cena, qui continuent d’apparaître sporadiquement à la WWE malgré une carrière cinématographique réussie, Bautista est tout à fait certain que ses jours de lutte sont terminés.

Dave Bautista a parlé pendant Justice Con d’être complètement satisfait de la façon dont son scénario sur la WWE se terminait, et comment un retour sur le ring à ce stade serait un pas en arrière.

« Il est difficile de convaincre les gens que je suis en fait à la retraite. Vous n’avez aucune idée de la difficulté de cette discussion. Lorsque les lutteurs professionnels prennent leur retraite, ils ne prennent pas vraiment leur retraite. Ils prennent leur retraite en quelque sorte. Mais, vous savez, quand le chèque de paie est assez élevé. ou l’événement est assez grand, ils sortent de leur retraite. Ce n’est tout simplement pas comme ça avec moi. J’ai quitté l’entreprise comme un livre d’histoires, je n’y retournerais jamais. Je ne retiendrais jamais ça. J’en ai juste fini, mec. Je dois vraiment terminer selon mes propres conditions et rien ne va m’enlever. «

Dans les jours qui ont suivi sa sortie de la WWE, Bautista a prouvé à travers ses choix de films qu’il était plus intéressé à se faire connaître comme un acteur sérieux que de tirer profit de son personnage de héros d’action. En fait, l’acteur s’est souvent plaint que son physique imposant l’empêchait de jouer les rôles les plus charnus qu’il désire vraiment jouer parce que les cinéastes insistent pour l’utiliser dans des rôles de type « meurtrier » plutôt que de gars « sensible ».

Pourtant, alors que Bautista semble très résolument contre un retour à la WWE, il n’a pas oublié son temps sur le ring. Selon l’acteur, le frisson de se produire devant un public en direct, en particulier un public de la taille que WrestleMania attire, est quelque chose qui ne peut jamais être vécu ailleurs.

« Il n’y a rien de tel. Tu peux comprendre … C’est une chose tellement difficile de s’éloigner de ça. C’est addictif. Mec, je ne pouvais juste pas imaginer avoir jamais ce sentiment d’autre que cette performance live devant autant de gens. Là où les gens sont tellement avides de lutte pour venir du monde entier pour en être témoins. Il n’y a rien d’aussi grand que WrestleMania. J’ai été à beaucoup d’événements sportifs. Je n’ai jamais rien vécu d’aussi grand comme WrestleMania. «

Bautista sera ensuite vu jouer le rôle principal dans le prochain film Netflix, Armée des morts, où il sera vu guider un groupe de mercenaires dans les profondeurs d’un désert infesté de zombies à la recherche d’une gigantesque cache d’argent. Réalisé et co-écrit par Zack Snyder, Armée des morts étoiles Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi et Ana de la Reguera. Le film arrive sur Netflix le 21 mai.

