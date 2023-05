Dave Bautista jouera le rôle d’un assassin mourant qui se tue dans le film d’action The Killer’s Game

Étoile de merveille David Bautista dirigera la comédie d’action Le jeu du tueur, mettant en vedette un assassin légendaire qui se tue lui-même. Comme révélé dans un rapport de Deadline, Le jeu du tueur sera réalisé par JJ Perry, qui a récemment fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film d’action sur les vampires Quart de jour avec Jamie Foxx.





Le jeu du tueur sera commercialisé au Festival de Cannes et possède le genre de synopsis d’action-comédie dont les rêves sont faits. Basé sur le roman du même nom de Jay Bonansinga, Le jeu du tueur suivra Bautista en tant qu’assassin vétéran nommé Joe Flood. Après avoir reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, Joe ordonne de se frapper lui-même afin d’éviter la douleur qu’il est maintenant destiné à endurer. Après avoir ordonné le coup, Joe découvre qu’il a été mal diagnostiqué et doit maintenant repousser l’armée d’anciens collègues et d’autres assassins qui tentent de le tuer.

Le jeu du tueur a été écrit par Rand Ravich (Deuxième chance) et Simon Kinberg (X-Men: Days of Future Past) et sera produit par Andrew Lazar de Mad Chance aux côtés de Steve Richards d’Endurance Media.

« Nous sommes ravis de faire Le jeu du tueur avec Lionsgate et Endurance », a déclaré Lazar à propos du projet. « Nous avons cherché partout et nous avons finalement trouvé le Joe Flood parfait en Dave Bautista, qui équilibre action convaincante et timing comique incroyable mieux que quiconque. Et avec JJ Perry à la barre, nous savons que ce film offrira le genre d’action totalement originale et unique dont le public mondial a besoin.

Richards d’Endurance Media ajoute : « Lionsgate est le lieu idéal pour ce projet. Ils ont constamment prouvé leur capacité à connecter le public d’action avec les meilleurs films du genre. Nous sommes convaincus que Le jeu du tueur est le mélange parfait d’action et de comédie, et en ce moment, il n’y a personne de meilleur pour enfiler cette aiguille que Dave Bautista. Nous avons hâte de commencer.

Dave Bautista dit au revoir au MCU dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Avant qu’il ne combatte une armée d’assassins dans Le jeu du tueurDave Bautista dit actuellement au revoir au MCU dans le bien accueilli Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. «Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime. Mais il y a un soulagement [that it’s over] », a récemment déclaré l’acteur, confirmant que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera sa dernière apparition en tant que Drax. « Tout n’était pas agréable. C’était dur de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance stupide et je veux faire des choses plus dramatiques.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 reprend avec le gang encore sous le choc de la perte de Gamora. Notre groupe bien-aimé d’inadaptés s’installe dans la vie sur Knowhere, mais il ne faudra pas longtemps avant que leur vie soit bouleversée par les échos du passé tumultueux de Rocket. Ainsi, Peter Quill alias Star-Lord doit à nouveau rallier son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des leurs. Si la mission n’est pas complètement réussie, cela pourrait éventuellement conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Écrit et réalisé par James Gunn et avec Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel et Bradley Cooper Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est maintenant en salles dans le cadre de la phase cinq du MCU.