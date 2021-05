Dave Bautista explique pourquoi il a vraiment quitté la brigade suicide pour faire l’Armée des morts

S’il y a un cinéaste qui peut s’attribuer le plus de mérite pour avoir transformé la carrière hollywoodienne de Dave Bautista, ce devrait être James Gunn. Le cinéaste a jeté Bautista contre type dans le rôle de Drax le Destructeur dans son gardiens de la Galaxie franchise, et le reste appartient à l’histoire. Maintenant, alors que Bautista se prépare à faire la une de son premier film à gros budget, Zack Snyder’s Armée des morts, en tant que responsable principal, le lutteur devenu acteur a révélé qu’il devait refuser un rôle dans le prochain film de Gunn La brigade suicide pour travailler sur le projet de Snyder.

« James Gunn a écrit un rôle pour moi dans La brigade suicide , ce dont j’étais tout excité, pas seulement parce qu’il faisait un énorme retour. Il est revenu avec La brigade suicide et a été réembauché par Marvel, et a vraiment été confirmé dans la mesure où tout cela s’est passé. J’étais prêt pour ça, et puis j’ai eu Armée des morts, qui n’était pas seulement un rôle principal pour moi, mais aussi je voulais vraiment travailler avec Zack Snyder. Je voulais travailler avec lui depuis des années. «

Au milieu de la fabrication Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Gunn a été licencié par Disney pour des tweets controversés qu’il avait publiés dans le passé. À l’époque, Bautista était l’un des partisans les plus virulents de Gunn, critiquant publiquement Disney pour son traitement du cinéaste et menaçant de démissionner s’il n’était pas ramené.

De toute évidence, Gunn ressentait le même sentiment de loyauté envers Dave Bautista et a écrit un rôle spécifiquement pour l’acteur dans La brigade suicide. Mais ensuite, Zack Snyder est venu appeler avec son projet Netflix Armée des morts, qui est décrit comme un film de « braquage de zombies ».

Dans le film, Bautista joue le rôle principal d’un mercenaire qui mène un groupe de desperados au cœur de Las Vegas pour récupérer une cache géante d’argent. Le problème est que Vegas est maintenant l’épicentre d’une horrible épidémie de virus zombie. Selon Bautista, Gunn soutenait sa décision de choisir Armée des morts plus de La brigade suicide, voyant ce que cela ferait pour sa carrière.

« J’ai eu La brigade suicide où j’ai recommencé à travailler avec mon garçon, même si c’est un rôle plus petit, et puis j’ai eu Armée des morts sur lequel je travaille avec Zack, je parviens à construire une relation avec Netflix, j’ai un rôle principal dans un grand film – et je suis payé beaucoup plus d’argent. J’ai dû appeler James et je lui ai dit: « Cela me brise le cœur, car en tant qu’ami, je veux être là avec vous, mais professionnellement, c’est la bonne décision pour moi. » [Gunn] dit: «Je comprends complètement. Je suis fier de toi que tu sois même dans cette position. Je suis fier d’avoir quelque chose à voir avec le fait que vous soyez dans cette position où vous devez prendre ces décisions difficiles. ‘ »