Dave Bautista explique comment il a été choisi pour jouer dans « Dune »

Après que la pandémie ait retardé la première de « Dune » pendant une année entière, la nouvelle adaptation du roman de science-fiction colossal écrit par Frank Herbert, est devenue l’un des blockbusters les plus attendus de cette année, préparant sa première en octobre prochain dans les salles, simultanément à son arrivée sur HBO Max.

Le réalisateur canadien Denis Villeneuve a réuni un casting de stars de Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Rebecca Ferguson et Jason Momoa, incluant également Dave Bautista dans le rôle du sadique et violent Rabban, neveu du baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard).

Dave Bautista a eu une solide séquence d’acteur après ses débuts en 2014 avec «Guardians of the Galaxy», se préparant à participer à de nouveaux projets prometteurs. De plus, Bautista aurait déjà joué pour Villeneuve dans « Blade Runner 2049 », ce qui semble faire partie des raisons de sa présence dans ce nouveau film.

Bautista a récemment mené une interview pour Collider dans laquelle il a révélé qu’il avait toujours eu un intérêt à participer à « Dune », mais n’a jamais approché le réalisateur parce qu’il ne voulait pas donner l’impression d’être le type de personne qui mendie du travail, mais à la fin a fini par recevoir un appel de Villeneuve lui offrant un rôle sur la bande, ce qu’il a rapidement accepté.

Il y a beaucoup de fierté en moi qu’un réalisateur comme Denis m’ait appelé ainsi et m’offre un rôle dans un film dont je sais qu’il sera énorme. Parce que les gens attendent cela depuis des années et sont tellement passionnés par les romans.

Dave Bautista a noté que très peu de moments de sa vie ont réussi à lui donner autant de fierté, accompagnés du sentiment que sa vie avait effectivement un sens. Il a également partagé ses impressions sur le scénario, notant qu’au moment de sa lecture, il ne pouvait pas imaginer l’échelle qu’il pourrait atteindre à l’écran.

« Alors je l’ai lu et j’ai trouvé que c’était beau, c’était investi émotionnellement dans le scénario et les personnages et je ne pense pas que mon imagination puisse aller aussi loin pour créer ces mondes », a conclu Bautista. Malgré la grande anticipation entourant le film, Warner Bros n’a révélé qu’une bande-annonce accompagnée de quelques images. Aussi, la deuxième partie de cette adaptation n’a pas encore été officiellement confirmée.