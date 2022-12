Dave Bautista est le plus grand lutteur devenu acteur de tous les temps, selon Rian Johnson

Aussi impressionnant qu’aurait pu l’être Hulk Hogan Commando de banlieueRian Johnson nomme David Bautista comme le meilleur lutteur devenu acteur à Hollywood. Récemment, Johnson a pu travailler avec Bautista pour le Couteaux sortis suite Knives Out: Un mystère d’oignon de verre. Le film est maintenant disponible sur Netflix où il a recueilli de bonnes critiques, se classant en tête des critiques et du public chez Rotten Tomatoes; son score Tomatometer et son score d’audience se situent tous deux à 93%.





Beaucoup d’éloges pour Verre Oignon va à son casting d’ensemble, et Bautista a été un interprète hors pair pour beaucoup. Parlant du film dans une nouvelle interview avec The Atlantic, Johnson note que Bautista était aussi l’acteur qui l’a le plus surpris par sa performance. Le personnage de Bautista a été écrit à l’origine comme quelqu’un de beaucoup plus petit qui « surcompensait », mais Johnson a été séduit par le casting une fois que le nom de Bautista a été évoqué.

« Quand j’écrivais [his character, a men’s-rights streamer named Duke Cody], j’imaginais un mec maigre qui essaie de surcompenser. Quand Bautista a été élevé, j’ai été immédiatement séduit par l’idée. J’ai été un très grand fan de ses côtelettes dramatiques en tant qu’acteur. »

Johnson a été tellement impressionné par Bautista qu’il prédit d’autres bonnes choses à venir pour l’ancienne superstar de la WWE. Lorsque l’intervieweur David Sims a qualifié Bautista de « discret, le plus grand lutteur à acteur de tous les temps », Rian Johnson avait ceci à dire en réponse.

« Je suis absolument d’accord à 100 %. Et je pense que quelqu’un comme [Paul Thomas Anderson] va lui donner un vrai rôle et va ressembler à un génie. En tant que personne, Bautista est véritablement et immédiatement vulnérable lorsque vous le rencontrez, et c’est ce qui m’a enthousiasmé. C’est quelqu’un qui a les attributs physiques de quelqu’un qui jouerait gros, mais il apporte en fait de la sensibilité au rôle. »





Dave Bautista a reçu des éloges

D’autres cinéastes ont également vu le potentiel de Bautista. Avec l’aimable autorisation de James Gunn, il a déjà fait sensation à Hollywood avec son rôle de Drax dans gardiens de la Galaxie, une partie à laquelle il reviendra une fois de plus pour le prochain threequel. Denis Villeneuve et Zack Snyder ont également récemment donné à Bautista des rôles notables dans leurs films respectifs Dune et Armée des morts. M. Night Shyamalan a été parmi les derniers cinéastes à se tourner vers Bautista pour un rôle en le jetant pour le thriller à venir Frappez à la cabine.

De toute évidence, Bautista est là pour rester à Hollywood, et les rôles continueront à lui être envoyés pendant un certain temps encore. Pour l’instant, les fans peuvent découvrir sa dernière performance dans Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésmaintenant en streaming sur Netflix.