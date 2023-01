Dave Bautista donne l’une des meilleures performances de l’année dans Knock at the Cabin, déclare M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan ne peut pas parler assez du travail de Dave Bautista dans Knock at the Cabin.

Le réalisateur M. Night Shyamalan ne peut pas faire l’éloge Frappez à la cabine assez de la star Dave Bautista, qualifiant sa performance dans le prochain film d’horreur de « l’une des meilleures performances de l’année ». Shyamalan a régalé Comicbook.com avec les détails d’une conversation qu’il avait eue avec ses amis concernant Bautista, les compagnons de dîner du réalisateur ne croyant pas que l’ancien lutteur pouvait vraiment être aussi bon. Eh bien, selon Shyamalan, il l’est absolument.





« Bautista est – eh bien, j’étais à un dîner avec des amis, et ils m’ont dit ‘Comment va Dave Bautista ? Le lutteur, n’est-ce pas ? C’est fou ! Comment c’était ?’ Et j’étais comme ‘Il a donné l’une des meilleures performances de l’année dans ce film.’ Et ils étaient comme ‘Hahaha!’ Et j’étais comme, ‘Nah … il n’y a pas de blague, je te donne juste la vérité. Ce mec l’a apporté.’ Le bon gars. Le bon rôle. Le bon moment de sa vie. Il a juste fait ce que vous espérez que tous les acteurs feront pour vous, c’est-à-dire qu’il était complètement vulnérable, s’est complètement mis entre mes mains et a dit « Je te fais confiance ». Et à cause de cela, j’ai ressenti tellement le besoin de faire ressortir la beauté de qui il est en tant qu’être humain. Juste un moment charmant. »

D’après le roman de 2018 La cabane du bout du monde par Paul G. Tremblay, Frappez à la cabine commence avec une famille partant en vacances dans une cabane isolée. Peu de temps après leur arrivée, la jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre inconnus armés qui exigent que la famille fasse un choix impensable pour éviter l’apocalypse.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les images de Frappez à la cabine taquine certainement un changement de rythme pour le gardiens de la Galaxie star, avec sa silhouette imposante cachant un homme torturé qui croit vraiment qu’il fait la bonne chose. D’après les mots de Shyamalan, cela ressemble à Frappez à la cabineet la performance de Bautista dans celui-ci, seront un point culminant clair de 2023.





Dave Bautista veut évoluer vers des rôles plus dramatiques à l’avenir

Warner Bros.

Son rôle dans Frappez à la cabine est probablement la première étape majeure vers des rôles plus dramatiques pour Dave Bautista. L’acteur, qui est actuellement surtout connu pour avoir joué le rôle de Drax dans le gardiens de la Galaxie franchise, a maintenant confirmé que la prochaine Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera sa dernière apparition dans le MCU. Et il a hâte de laisser la bêtise derrière lui et de continuer à forger son héritage d’acteur.

«Je suis tellement reconnaissant envers Drax. Je l’aime », a déclaré Bautista à propos de sa dernière apparition en tant que Drax. « Mais il y a un soulagement [that it’s over]. Tout n’était pas agréable. C’était dur de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me battait. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage – c’est une performance stupide et je veux faire des choses plus dramatiques.

Bautista a souvent parlé de son désir de perfectionner son art, avec des rôles comme Coureur de lame 2049 et Dune démontre déjà ses talents. Devenir un acteur respecté est clairement important pour l’ancien lutteur, qui a récemment déclaré qu’il ne voulait rien de moins que d’être considéré comme le prochain The Rock. « Je n’ai jamais voulu être le prochain Rock », a-t-il déclaré. « Je veux juste être un bon putain d’acteur. Un acteur respecté.

Dave Bautista peut actuellement être vu comme faisant partie de la distribution stellaire de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, qui est maintenant disponible en streaming avec l’aimable autorisation de Netflix.