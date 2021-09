Dave Bautista dit Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 va conclure la série

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera le dernier volet de la série, selon la star de la franchise Dave Bautista. Depuis plusieurs années, Bautista joue le rôle de Drax le Destructeur, depuis ses débuts dans le premier gardiens de la Galaxie qui est sorti en 2014. La production du troisième et ce qui est apparemment le dernier film de la série commencera plus tard cette année.

Auparavant, le réalisateur James Gunn avait déduit qu’il finirait son temps dans l’univers cinématographique Marvel avec la sortie du troisième Gardiens film en 2023. Il est toujours possible qu’une autre suite soit faite avec un autre cinéaste à la barre, même si cela ne semble pas probable. Maintenant, Dave Bautista soutient les commentaires de Gunn selon lesquels c’est la fin de la ligne avec la troisième partie, confirmant que ce sont les rideaux pour gardiens de la Galaxie une fois que Vol. 3 est libérée. Comme l’acteur le dit à ComicBook.com :

« C’est notre troisième film. Nous allons le terminer. Et ça a été un sacré voyage avec quelques bosses. Alors j’attends ça avec impatience, mec. Mon casting et évidemment le réalisateur, James Gunn, ils sont comme une famille pour moi. C’est un peu là que mon voyage a commencé. La boucle est bouclée et j’ai hâte de conclure. Et c’est un doux-amer… Je veux dire, j’ai fait Gardiens depuis 2013. Et, vous savez, quand cela sortira, vous savez, ce sera en 2023, donc c’est un voyage de 10 ans. Vous savez, toutes choses doivent finir. Et, vous savez, j’ai hâte de conclure avec mes amis et ma famille. »

Le MCU continuera certainement après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est sorti, ce qui signifie que la porte est ouverte pour que Drax soit vu dans d’autres projets. Cela ne semble pas être le cas, car Bautista pensait déjà à le raccrocher après avoir terminé ce prochain film. En mai, l’acteur s’est ouvert sur Le spectacle d’Ellen, expliquant que les exigences physiques liées au fait de jouer à Drax deviennent de plus en plus difficiles d’année en année.

« Nous travaillons en trilogies et James Gunn a déjà annoncé que c’était son dernier film, et quand James aura fini, j’ai fini », a déclaré Bautista. « Et je vais aussi avoir 54 ans au moment où Guardians 3 sort et, comme, la chose torse nu devient de plus en plus difficile pour moi. Le voyage a bouclé la boucle, et je suis prêt à simplement genre de s’écarter et de conclure. »

Heureusement, Gunn va fournir du contenu bonus aux fans avant Gardiens 3 conclut la série. Il écrira et dirigera également Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie, mettant en vedette Bautista et le reste de la distribution des films. Cela devrait sortir en 2022, probablement juste à temps pour la saison des vacances. Pendant ce temps, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir le 5 mai 2023, ce qui marque également la dernière apparition de Bautista en tant que Drax. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie