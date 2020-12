Dave Bautista dit Guardians of the Galaxy Vol. 3 La production commence à la fin de l’année prochaine

Dave Bautista dit Gardiens de la Galaxie Vol. 3 commencera la production à la fin de 2021. Les fans de Marvel Cinematic Universe s’interrogent sur la suite tant attendue depuis que James Gunn est intervenu pour diriger La brigade suicide. Cependant, Gunn a fait du bon travail pour garder les fans du MCU au courant, en fournissant des mises à jour et en s’assurant que le film ne sera pas retardé en raison de son travail avec DC.

Dans une nouvelle interview, l’acteur Drax Dave Bautista a été interrogé sur Gardiens de la Galaxie Vol. 3. De toute évidence, l’acteur ne pouvait pas en dire grand-chose, mais il a fourni une nouvelle mise à jour qui devrait exciter les fans. Il a également abordé le scénario que James Gunn a écrit et quelques changements. Vous pouvez lire ce que Bautista avait à dire ci-dessous.

« Je pense qu’il est normal de dire que nous entrerons en production à la fin de l’année prochaine. J’ai vu un scénario très tôt alors que nous étions tous dans les délais et James Gunn était attaché avant que tout ne devienne fou. Je crois parce que [Marvel’s] tout le calendrier a changé [due to the pandemic shutdown and Guardians’ production delays], que les scénarios ont changé, et ils ne se recouperont pas comme initialement prévu. Évidemment, nous avons perdu Chadwick [Boseman], donc je ne sais pas où ça laisse Panthère noire. Je n’ai pas vu de nouveau script, est la réponse courte. «

James Gunn a soutenu au cours des derniers mois qu’il n’avait apporté que de légères modifications à Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Le mois dernier, le réalisateur a déclaré: « Le scénario est écrit et la plupart des chefs de production ont été embauchés ». Il a ensuite discuté de quelques ajustements qu’il apportait à ses projets. « Je peaufine toujours le scénario pour des raisons artistiques, et je continuerai de le faire, mais rien d’autre. » Donc, il semble que Dave Bautista connaisse l’histoire du film car elle n’a pas beaucoup changé.

En août de cette année, James Gunn a rassuré les fans de MCU lorsqu’il a révélé que la production et la date de sortie de Gardiens de la Galaxie Vol. 3. 2020 a été une année délicate pour l’industrie du divertissement. Si les choses s’étaient déroulées selon le plan d’origine, la suite des Gardiens aurait été terminée et devrait sortir plus tôt cette année, ce qui signifie qu’elle aurait été mise en attente, tout comme Veuve noire et Éternels. En attendant, un spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie arrive à Disney + avant les Gardiens de la Galaxie 3.

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est toujours dans les délais aux studios Marvel, mais beaucoup d’autres choses doivent d’abord se produire. James Gunn doit encore terminer La brigade suicide, qui est, au moment de la rédaction de cet article, toujours prévu d’ouvrir dans les salles l’été prochain. Il aura également la pression pour terminer et peut-être un peu de vacances avant de revenir à l’action avec le MCU. L’interview avec Dave Bautista a été initialement réalisée par Entertainment Weekly.

Sujets: Gardiens de la Galaxie 3