Dave Bautista compare les styles de James Gunn et Zack Snyder

Après avoir pris sa retraite de la lutte professionnelle, Dave Bautista s’est lentement construit un nom en tant qu’acteur, atteignant une renommée internationale grâce aux Gardiens de la Galaxie de 2014, dans lesquels, sous la direction de James Gunn, il a joué pour la première fois. le Destructeur, se révélant avoir de grands dons pour la comédie.

En plus de ses projets avec Marvel Studios, Bautista a réussi à se tenir occupé grâce à «Dune», la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve du colossal roman de science-fiction écrit par Frank Herbert, mais l’un de ses projets les plus attendus aujourd’hui est «Army of the Dead ».

Le film exclusif du catalogue Netflix est la production originale que Zack Snyder a réalisée depuis qu’il travaillait dans l’univers étendu de DC, qui a réussi à attirer l’attention des fans du cinéaste, qui revient dans le genre zombie depuis ses débuts au cinéma dans 2004 avec «Dawn of the Dead».

Dans une conversation que Bautista a eue avec ScreenRant, l’acteur a pris un moment pour comparer les styles de Snyder et Gunn. L’acteur reconnaît que Gunn est un grand conteur et réalisateur, mais aime garder un contrôle total sur tous les aspects de la performance, tandis que Snyder est plus flexible à cet égard.

«Zack semble juste vouloir vous donner plus de liberté et de flexibilité et vous savez quand il est content de quelque chose parce qu’il demande la coupe d’une certaine manière. Ou tout simplement, vous pouvez dire quand ce n’est pas le cas. Cela ne vous donnera pas beaucoup d’excitation. Il suffit de le regarder et il secouera la tête et vous saurez quand il est heureux », assure Bautista que ce style de mise en scène l’a aidé à aller directement à Snyder quand il a des doutes sur une séquence particulière.

«Mais quelque chose que j’ai vu avec James Gunn, c’est que je donnais cette performance une fois et il était, je pense, bouleversé, pas à cause de ma performance, mais il était bouleversé de savoir où étaient mes yeux. Il m’a dit de choisir un point et de me concentrer dessus pour ne pas bouger les yeux », a-t-il commenté.

Dave Bautista commente que, dans le cas de Denis Villeneuve, il est le type de metteur en scène qui a une vision prédéterminée et ne veut pas qu’on en reste à l’écart en tant qu’acteur. « Ce qui est très utile pour moi car il a réalisé des performances dont je ne pensais pas qu’il était capable en raison de sa réalisation avec moi d’une certaine manière.

L’acteur a donné comme exemple sa brève participation à « Blade Runner 2049 », dans lequel Villeneuve a dû reconstruire le personnage à partir de sa façon de marcher. Bautista conclut qu’il a fini par apprécier cette performance grâce à l’expérience acquise avec Villeneuve en tant que metteur en scène.