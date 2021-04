Dave Bautista chasse les extraterrestres dans les plus recherchés de l’univers par Brad Peyton, directeur de Rampage

gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista continuera ses aventures spatiales dans STXfilms ‘ Les plus recherchés de l’univers. Dirigé par CarnageBrad Peyton, le film trouve Bautista traquant des criminels extraterrestres tout en livrant sans aucun doute de délicieux zingers et en démontrant une fois de plus ses qualités inégalées en tant que héros d’action musclé.

Voici le synopsis officiel de Les plus recherchés de l’univers, via le communiqué de presse, « Dans Universe’s Most Wanted, une petite ville reçoit une grande surprise lorsqu’un vaisseau spatial transportant les criminels les plus recherchés et les plus dangereux de l’univers s’écrase dans leur arrière-cour. Bientôt, le shérif et son fils deviennent des héros lorsqu’ils se retrouvent à aider un Casques bleus intergalactiques (Bautista) pour empêcher le groupe hétéroclite de prisonniers extraterrestres de s’échapper et de s’emparer du monde. «

Écrit par F.Scott Frazier (xXx: Le retour de Xander Cage) et Jimmy Loweree, Les plus recherchés de l’univers semble avoir été fait sur mesure pour les talents de Bautista, et avec Brad Peyton, qui est célèbre pour des films catastrophe tels que Carnage et San Andreas à bord, le public peut s’attendre à de grandes pièces de théâtre qui plairont à la foule alors que le gardien de la paix intergalactique de Bautista traque les contrevenants extraterrestres.

«Quand j’ai lu le scénario de Scott et Jimmy pour la première fois, j’ai été vendu, car c’est le type exact de grand et amusant tentpole de science-fiction que je cherchais à faire» Brad Peyton mentionné. « Ce qui m’a le plus frappé, c’est combien il avait de cœur et combien de nostalgie cela a déclenché. Cela me rappelle les grands films d’Amblin de mon enfance. Dave acceptant de jouer le rôle principal était la cerise sur le gâteau. »

Les plus recherchés de l’univers n’est qu’un des nombreux projets pleins d’action en cours pour Dave Bautista, avec la bande-annonce récemment publiée pour Armée des morts opposant l’acteur aux tigres zombies, rien de moins. Réalisé par Zack Snyder et avec Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi et Garret Dillahunt, Armée des morts trouve Bautista à la tête d’un groupe de mercenaires complotant un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Armée des morts a été décrit par le Homme d’acier réalisateur comme « un film de braquage de zombies à part entière » et devrait sortir dans certaines salles et sur Netflix le 21 mai 2021.

En plus de combattre les morts-vivants, Bautista doit également entrer à nouveau dans l’espace, cette fois dans l’adaptation du réalisateur Denis Villeneuve du roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune. Avec le rôle de Glossu Rabban AKA The Beast, Bautista fait partie d’un grand ensemble de stars qui comprend Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya, Jason Momoa et Javier Bardem. Dune a été retardé à plusieurs reprises dans le contexte de la situation mondiale actuelle, mais sa sortie en salles aux États-Unis en IMAX et en 3D est désormais prévue le 1er octobre 2021.

Tout cela sans mentionner le retour de Bautista dans l’univers cinématographique Marvel pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui voit l’acteur reprendre le rôle de Drax. Les plus recherchés de l’univers est actuellement en pré-production et devrait commencer le tournage à Melbourne, en Australie, fin juillet. Cela nous vient grâce à ComingSoon.net.

