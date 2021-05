Dave Bautista admet: ça fait bizarre de jouer à Drax

Dave Bautista reviens pour Les gardiens de la galaxie Vol.3 et dit qu’il est dans un endroit étrange en train de jouer à Drax en ce moment. C’est difficile à croire, mais les fans de merveille Ils se préparent déjà ensemble pour le prétendu dernier voyage de l’équipe.

Dave Bautista parle à nouveau de Drax et de son avenir: « Ce rôle a changé la trajectoire de ma vie. Ce sera toujours spécial pour moi. Maintenant que j’ai fait quatre films. J’aurais vraiment aimé qu’ils aient investi davantage dans Drax, personnellement. » pic.twitter.com/xGYccc1vlw – ४ QuidVacuo ४ (@QuidVacuo)

Le voyage a été spécial et Bautista en a parlé avec USA Today cette semaine. Drax est devenu un favori des fans de MCU pour la prestation comique de Bautista et son amour général pour les Gardiens.

«Eh bien, j’ai hâte de retrouver mes amis. J’aime la camaraderie. Je suis dans un endroit étrange avec Drax parce que j’ai joué à Drax tellement de fois que je suis sur le régulateur de vitesse. J’adore le personnage, mais se maquiller est un cauchemar ».

Je ne pourrais pas expliquer à quel point c’est horrible. Je déteste ressembler à l’un de ces acteurs exigeants, mais c’est juste traumatisant.

« Une fois que j’y suis et que je suis sur le plateau avec mes amis et que je donne vie à ce personnage et interagit avec ces personnages que j’aime tant en tant que fan, tout est amusant et joyeux », a-t-il ajouté.

«Au fil des ans, peut-être parce que je suis devenu plus âgé et plus sensible. Le maquillage est devenu plus insupportable, mais tout ce que j’attends avec impatience, c’est de clôturer ce voyage avec Drax. «

Guardians Of The Galaxy Vol.3 commencera la production à la fin de l’année.