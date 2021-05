Dave Bautista a lancé un film Gears of War au lieu de jouer un rôle rapide et furieux

Crédit où le crédit est dû, Dave Bautista est un homme qui sait ce qu’il veut. Pour illustrer ce point, plutôt que de jouer un rôle dans la Rapide furieux franchise, une franchise de plusieurs milliards de dollars, mais vous, le lutteur devenu acteur, a plutôt essayé d’obtenir un Armement de guerre film en cours. Bautista, depuis un certain temps, a voulu jouer le rôle de Marcus Fenix ​​sur grand écran et il a vraiment fait tout son possible pour y arriver.

Dave Bautista fait actuellement le tour pour promouvoir Armée des morts, qui arrive en salles ce week-end et sur Netflix la semaine prochaine. Au cours d’une récente interview, il a révélé qu’il avait été convoqué à une réunion qui avait à voir avec lui éventuellement un rôle dans un film Fast & Furious. Comme l’explique Bautista, il a plutôt orienté la réunion vers Armement de guerre. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«Je ne fais aucun semblant à ce sujet. J’ai eu la chance d’avoir une réunion à WB, ils me parlaient de ceci et de cela et j’ai dit ‘hé, parlons de Bane.’ Cela m’est arrivé une autre fois dans ma carrière. Ils voulaient me parler de Fast and the Furious, et j’ai dit ‘Je ne suis pas intéressé, parlons de [Gears of War character] Marcus Fenix ​​’… «

Il avait déjà été révélé que Dave Bautista, qui est mieux connu pour son rôle de Drax dans Marvel’s gardiens de la Galaxie franchise, avait fait pression pour jouer à Bane. À tel point qu’il est entré dans une réunion avec Warner Bros.pour essayer de faire en sorte que cela se produise. Comme nous le savons maintenant, ce n’est pas la seule fois qu’il a fait une telle chose. C’est une stratégie remarquablement audacieuse. Même si cela n’a pas porté ses fruits, c’est une véritable démonstration de dévouement.

Il n’a pas été clair quoi Rapide furieux le film Dave Bautista était en place, et on ne sait pas non plus quel rôle il aurait joué. Quoi qu’il en soit, cela aurait pu être un rôle dans un film qui aurait fait des centaines de millions de dollars au box-office. Mais Bautista a refusé un rôle dans James Gunn La brigade suicide afin qu’il puisse être le chef de file de Zack Snyder Armée des morts. Il veut être à l’avant-plan. Et c’est compréhensible.

Un film Gears of War est en cours de développement, avec F. Scott Frazier, la dernière fois que nous l’avons entendu, prêt à écrire le scénario. L’idée est de placer le film dans une réalité alternative des jeux, mais nous n’avons entendu aucune mise à jour concrète sur le projet depuis un certain temps. Pendant ce temps, Dave Bautista se prépare pour un rôle dans Couteaux sortis 2, qui tourne cet été. Il retrouvera Daniel Craig, alors que les deux avaient déjà travaillé ensemble Spectre. Après cela, il s’habillera comme Drax, très probablement pour la dernière fois, en Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui a récemment reçu une date de sortie en 2023. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

