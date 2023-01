Dave Bautista a de nouveau parlé de son départ de Marvel

MERVEILLE

L’acteur qui incarne Drax le Destructeur s’éloignera de la franchise de super-héros. Apparaîtra-t-il ou non dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ?

©MerveilleDave Bautista incarne Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie.

Le Univers cinématographique Marvel il est devenu un tremplin pour d’innombrables artistes. Ainsi, des artistes qui n’avaient pas encore obtenu une reconnaissance mondiale se sont imposés comme de grandes figures hollywoodiennes après être passés par le studio des super-héros. C’est le cas de Dave Bautistaqui brillait dans la peau de drax dans gardiens de la Galaxiemais a maintenant décidé de se retirer.

Bien que l’Américain ait commencé sa carrière en tant que combattant professionnel et expert en arts martiaux mixtes, il a rapidement fait le saut vers le théâtre. Après avoir participé à des projets comme Mon fils, mon fils, qu’as-tu fait ?, Mauvais côté de la ville, Maison du soleil levant, Le roi scorpion 3, L’homme au poing de fer Oui se moquera finalement eu l’occasion de briller dans une méga production de la compagnie Kevin Feige.

En ce sens, en 2014, il faisait partie du casting de gardiens de la Galaxie. De quoi s’agissait-il? La cassette, disponible sur Disney+, présentait Peter Quill, un homme poursuivi par un chasseur de primes et qui doit affronter un méchant qui menace de détruire l’univers. Il n’est pas seul, car il s’associe à Rocket, Groot, Gamora et Drax the Destroyer. Alors que le dernier d’entre eux était personnifié par Dave Bautista, le reste du casting était complété par Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel et Brasley Cooper.

C’est ainsi qu’il réussit à participer à Avengers : guerre à l’infini, Avengers : Fin de partie Oui Thor : Amour et tonnerreplus la suite Les Gardiens de la Galaxie Vol 2. Oui Les Gardiens de la Galaxie : spécial vacances. L’histoire n’est pas terminée et bientôt il dirigera le casting d’un troisième film qui, apparemment, marquera la fin de son passage chez Marvel. Bautista lui-même a souligné dans un dialogue avec GQ : «Je suis très reconnaissant envers Drax, je l’aime. Mais j’ai un certain soulagement. Tout n’était pas beau, c’était difficile de jouer ce rôle ».

Il a ensuite expliqué : «Le processus de maquillage me frappait. Je ne sais pas si je veux que Drax soit mon héritage. Je pense que c’est un acte stupide et j’aimerais faire des choses plus dramatiques.”. Plus tôt, il a écrit sur son profil Twitter vérifié : «Drax est introuvable, il ne sera tout simplement pas joué par moi. Quand les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sortiront, j’aurai 54 ans, pour l’amour de Dieu ! J’attends que tout commence à s’enfoncer à tout moment”.

